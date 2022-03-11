https://arabic.sputniknews.com/20220311/ملكة-بريطانيا-تغيب-عن-الاحتفال-بيوم-الكومنولث-بعد-شفائها-1059783868.html
ملكة بريطانيا تغيب عن الاحتفال بيوم الكومنولث بعد شفائها
ملكة بريطانيا تغيب عن الاحتفال بيوم الكومنولث بعد شفائها
أعلن قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، التي تعافت مؤخرا من "كوفيد-19" لن تحضر خدمة يوم الكومنولث في وستمنستر أبي، الأسبوع... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T18:53+0000
2022-03-11T18:53+0000
2022-03-11T18:53+0000
بريطانيا
العالم
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وقال القصر في بيان، إن الملكة إليزابيث (95 عاما) طلبت من نجلها الأكبر، ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، تمثيلها في قداس يوم الاثنين المقبل، احتفالا ببريطانيا والتجمع الدولي المتمركز حول مستعمراتها السابقة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.لكن القصر الملكي أكد في بيانه، أن "الملكة إليزابيث تخطط مواصلة القيام بأنشطتها الأخرى المقررة الأسبوع المقبل، بما في ذلك الحضور شخصيا".وثبتت إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس "كورونا" المستجد في 20 فبراير/ شباط الماضي، وقيل إن لديها أعراض مرض خفيفة.وفي يوم الاثنين الماضي، عادت ملكة بريطانيا إلى ارتباطاتها الشخصية، إذ التقت برئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في قلعة وندسور، كما التقت في وقت لاحق بقائد القوات المسلحة البريطانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/ملكة-بريطانيا-تلتقي-رئيس-وزراء-كندا-في-أول-مقابلة-شخصية-لها-بعد-تعافيها-من-كورونا-1059576065.html
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بريطانيا, العالم
ملكة بريطانيا تغيب عن الاحتفال بيوم الكومنولث بعد شفائها
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أعلن قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، التي تعافت مؤخرا من "كوفيد-19" لن تحضر خدمة يوم الكومنولث في وستمنستر أبي، الأسبوع المقبل.
وقال القصر في بيان، إن الملكة إليزابيث (95 عاما) طلبت من نجلها الأكبر، ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، تمثيلها في قداس يوم الاثنين المقبل، احتفالا ببريطانيا والتجمع الدولي المتمركز حول مستعمراتها السابقة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
لكن القصر الملكي أكد في بيانه، أن "الملكة إليزابيث تخطط مواصلة القيام بأنشطتها الأخرى المقررة الأسبوع المقبل، بما في ذلك الحضور شخصيا".
وثبتت إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس "كورونا" المستجد في 20 فبراير/ شباط الماضي، وقيل إن لديها أعراض مرض خفيفة.
وفي يوم الاثنين الماضي، عادت ملكة بريطانيا إلى ارتباطاتها الشخصية، إذ التقت برئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في قلعة وندسور، كما التقت في وقت لاحق بقائد القوات المسلحة البريطانية.