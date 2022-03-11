https://arabic.sputniknews.com/20220311/منظمة-الصحة-العالمية-تنصح-أوكرانيا-بتدمير-الجراثيم-عالية-الخطورة-في-مختبراتها--1059745957.html
الصحة العالمية توصي أوكرانيا بتدمير الجراثيم عالية الخطورة في مختبراتها
الصحة العالمية توصي أوكرانيا بتدمير الجراثيم عالية الخطورة في مختبراتها
قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، إن المنظمة نصحت أوكرانيا بالقضاء على مسببات الأمراض شديدة الخطورة الموجودة في مختبرات الصحة العامة في البلاد لمنع "أي... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T01:39+0000
2022-03-11T01:39+0000
2022-03-11T01:40+0000
منظمة الصحة العالمية
أخبار أوكرانيا
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وقالت المنظمة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز إنها تعاونت مع مختبرات الصحة العامة الأوكرانية لعدة سنوات لتعزيز الممارسات الأمنية التي تساعد على منع "الإطلاق العرضي أو المتعمد لمسببات الأمراض".وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "كجزء من هذا العمل، أوصت منظمة الصحة العالمية بشدة وزارة الصحة في أوكرانيا والهيئات المسؤولة الأخرى بتدمير مسببات الأمراض شديدة الخطورة لمنع أي انسكابات محتملة".ولم تحدد منظمة الصحة العالمية متى قدمت التوصية ولم تقدم تفاصيل حول أنواع مسببات الأمراض أو السموم الموجودة في مختبرات أوكرانيا، كما لم تجب الوكالة على أسئلة حول ما إذا كان قد تم اتباع توصياتها.ويوجد في أوكرانيا مختبرات للصحة العامة تبحث في كيفية التخفيف من تهديدات الأمراض الخطيرة التي تصيب الحيوانات والبشر بما في ذلك، مؤخرًا، كوفيد -19، وتلقت المختبرات الأوكرانية دعمًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.وأمس الخميس، طلبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم الجمعة لمناقشة النشاط البيولوجي للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية.والأربعاء الماضي، طالبت روسيا واشنطن بالوقف الفوري لأنشطتها العسكرية البيولوجية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.وتواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون في المختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الوثائق التي اكتشفتها القوات الروسية في أوكرانيا أظهرت "محاولة طارئة لمحو أدلة على برامج بيولوجية عسكرية" من خلال إتلاف عينات معملية.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تطالب-بعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-بشأن-النشاط-البيولوجي-الأمريكي-في-أوكرانيا-1059744790.html
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منظمة الصحة العالمية, أخبار أوكرانيا
الصحة العالمية توصي أوكرانيا بتدمير الجراثيم عالية الخطورة في مختبراتها
01:39 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 01:40 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، إن المنظمة نصحت أوكرانيا بالقضاء على مسببات الأمراض شديدة الخطورة الموجودة في مختبرات الصحة العامة في البلاد لمنع "أي تسريبات محتملة" من شأنها أن تنشر المرض بين السكان.
وقالت المنظمة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز إنها تعاونت مع مختبرات الصحة العامة الأوكرانية لعدة سنوات لتعزيز الممارسات الأمنية التي تساعد على منع "الإطلاق العرضي أو المتعمد لمسببات الأمراض".
وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "كجزء من هذا العمل، أوصت منظمة الصحة العالمية بشدة وزارة الصحة في أوكرانيا والهيئات المسؤولة الأخرى بتدمير مسببات الأمراض شديدة الخطورة لمنع أي انسكابات محتملة".
ولم تحدد منظمة الصحة العالمية متى قدمت التوصية ولم تقدم تفاصيل حول أنواع مسببات الأمراض أو السموم الموجودة في مختبرات أوكرانيا، كما لم تجب الوكالة على أسئلة حول ما إذا كان قد تم اتباع توصياتها.
ويوجد في أوكرانيا مختبرات للصحة العامة تبحث في كيفية التخفيف من تهديدات الأمراض الخطيرة التي تصيب الحيوانات والبشر بما في ذلك، مؤخرًا، كوفيد -19، وتلقت المختبرات الأوكرانية دعمًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.
وأمس الخميس، طلبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمن
يوم الجمعة لمناقشة النشاط البيولوجي للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية.
والأربعاء الماضي، طالبت روسيا واشنطن بالوقف الفوري لأنشطتها العسكرية البيولوجية
في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.
وتواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون في المختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الوثائق التي اكتشفتها القوات الروسية في أوكرانيا أظهرت "محاولة طارئة لمحو أدلة على برامج بيولوجية عسكرية" من خلال إتلاف عينات معملية.