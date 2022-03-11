https://arabic.sputniknews.com/20220311/ميتا-وحرية-التعبير-1059762332.html
ميتا و"حرية التعبير"
ميتا و"حرية التعبير"
أعطت شركة "ميتا" المنصة الأم لـ"فيسبوك"، اليوم الخميس، أوامر لمشرفي المحتوى بالسماح مؤقتًا لنشر المنشورات التي تدعو إلى العنف ضد الروس أو موت الرئيس الروسي... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:59+0000
2022-03-11T11:59+0000
2022-03-11T11:59+0000
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ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، ستسمح منصات ميتا لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في تغيير مؤقت لسياسات خطاب الكراهية.اقرأ أيضا - مجلس الدوما الروسي يوجه باتخاذ إجراءات وتدابير قانونية ضد منصة "ميتا"كما تسمح شركة التواصل الاجتماعي مؤقتًا ببعض المنشورات التي تدعو إلى موت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في دول من بينها روسيا وأوكرانيا وبولندا، وفقًا لسلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لمشرفي المحتوى.وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستغرام قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
ميتا و"حرية التعبير"
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أعطت شركة "ميتا" المنصة الأم لـ"فيسبوك"، اليوم الخميس، أوامر لمشرفي المحتوى بالسماح مؤقتًا لنشر المنشورات التي تدعو إلى العنف ضد الروس أو موت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، ستسمح منصات ميتا لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد الروس
والجنود الروس في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في تغيير مؤقت لسياسات خطاب الكراهية.
كما تسمح شركة التواصل الاجتماعي مؤقتًا ببعض المنشورات التي تدعو إلى موت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في دول من بينها روسيا وأوكرانيا وبولندا، وفقًا لسلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لمشرفي المحتوى.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستغرام قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس
، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.