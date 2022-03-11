https://arabic.sputniknews.com/20220311/ميشوستين-يؤكد-على-ضرورة-إعداد-حزمة-من-المبادرات-لمواجهة-العقوبات-1059765030.html
ميشوستين يؤكد على ضرورة إعداد حزمة من المبادرات لمواجهة العقوبات
ميشوستين يؤكد على ضرورة إعداد حزمة من المبادرات لمواجهة العقوبات
أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تعليمات للحكومة بمراقبة الوضع عن كثب في اقتصاد البلاد والمجال الاجتماعي والاستجابة بسرعة، بما في ذلك إعداد حزمة أخرى... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:43+0000
2022-03-11T12:43+0000
2022-03-11T12:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
ميخائيل ميشوستين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048937557_0:139:1779:1140_1920x0_80_0_0_c9d761320eecbf5513d9b06188fd45f5.jpg
وقال ميشوستين في اجتماع للجنة الحكومية لتحسين استقرار الاقتصاد الروسي تحت العقوبات الآن من المهم للغاية مراقبة الوضع واتخاذ قرارات في الوقت المناسب للتخفيف من تأثير مثل هذه التغييرات".وأضاف ميشوستين "لدينا خطة للعمل المناهض للعقوبات، يجب ألا يتم تنفيذها فحسب، بل وتحديثها ، باستمرار اعتمادا على تطور الأحداث. نحن بحاجة إلى الإعداد السريع لمجموعة ثالثة من المبادرات التشريعية، بالإضافة إلى عدد من اللوائح ".وقال ميشوستين: "نحن نعد مبادرات تهدف إلى دعم المؤسسات الأساسية، تم وضع قواعد لتقديم الدعم للقروض لتجديد رأس المال العامل. وبفضل هذه الآلية، سيحصلون على قروض بمعدلات تفضيلية تصل إلى 10% (سنويا)".واختتم رئيس الوزراء "دعونا نرى ما هي الإجراءات التي ما زالت ضرورية لدعم الاقتصاد ومواطنينا".هذا وفرضت الدول الغربية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عقوبات جديدة ضد روسيا، وهي التالية منذ عام 2014. وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا. وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي المصالح الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/بيسكوف-المساعي-الأمريكية-لفرض-عقوبات-ضد-روسيا-قد-تستمر-لفترة-طويلة-1059763066.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048937557_37:0:1742:1279_1920x0_80_0_0_2dd6e6b3243b38ec0a25006347562e9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ميخائيل ميشوستين
ميشوستين يؤكد على ضرورة إعداد حزمة من المبادرات لمواجهة العقوبات
تابعنا عبر
أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تعليمات للحكومة بمراقبة الوضع عن كثب في اقتصاد البلاد والمجال الاجتماعي والاستجابة بسرعة، بما في ذلك إعداد حزمة أخرى من مبادرات مكافحة الأزمة.
وقال ميشوستين في اجتماع للجنة الحكومية لتحسين استقرار الاقتصاد الروسي تحت العقوبات
الآن من المهم للغاية مراقبة الوضع واتخاذ قرارات في الوقت المناسب للتخفيف من تأثير مثل هذه التغييرات".
وأضاف ميشوستين "لدينا خطة للعمل المناهض للعقوبات، يجب ألا يتم تنفيذها فحسب، بل وتحديثها ، باستمرار اعتمادا على تطور الأحداث. نحن بحاجة إلى الإعداد السريع لمجموعة ثالثة من المبادرات التشريعية، بالإضافة إلى عدد من اللوائح ".
وقال ميشوستين: "نحن نعد مبادرات تهدف إلى دعم المؤسسات الأساسية، تم وضع قواعد لتقديم الدعم للقروض لتجديد رأس المال العامل. وبفضل هذه الآلية، سيحصلون على قروض بمعدلات تفضيلية تصل إلى 10% (سنويا)".
واختتم رئيس الوزراء "دعونا نرى ما هي الإجراءات التي ما زالت ضرورية لدعم الاقتصاد ومواطنينا".
هذا وفرضت الدول الغربية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عقوبات جديدة ضد روسيا
، وهي التالية منذ عام 2014. وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا. وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي المصالح الروسية.