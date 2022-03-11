https://arabic.sputniknews.com/20220311/نيبينزيا-يكشف-عن-شبكة-بيولوجية-ضخمة-في-أوكرانيا-وتحرك-سريع-لإخفائها-1059780385.html

نيبينزيا يكشف عن شبكة بيولوجية ضخمة في أوكرانيا وتحرك سريع لإخفائها

نيبينزيا يكشف عن شبكة بيولوجية ضخمة في أوكرانيا وتحرك سريع لإخفائها

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن نظام أوكرانيا قلص بشكل عاجل برنامجه البيولوجي بطلب من الغرب. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T17:08+0000

2022-03-11T17:08+0000

2022-03-11T17:08+0000

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قال نيبينزيا، إن كييف، وبناء على طلب من الغرب، تعمل على تقليص برنامجها البيولوجي بشكل عاجل، وتحاول إخفاء مسار عمل هذه البرامج.وحذر نيبينزيا من مخاطر وقوع مواد خطيرة من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في أيدي الإرهابيين.وكان الكاتب الأمريكي، تاكر كارلسون، قد قال لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن السياسيين الأمريكيين لا يمكنهم اتخاذ قرار بشأن وجود مختبرات بيولوجية في أوكرانيا، وهذا ينبغي أن يلفت نظر الجمهور.ذكرت مساعدة وزيرة الخارجية فيكتوريا نولاند، أثناء جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي، أن "إدارة بايدن تمول بالفعل سلسلة كاملة من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا محتوياتها خطيرة جدًا لدرجة أنها تشعر بقلق عميق من أن هذه المواد ويجب ألا تقع في أيدي الجيش الروسي".في المقابل، قالت جين بساكي إن الدولة الوحيدة التي لديها برنامج أسلحة كيماوية وبيولوجية هي روسيا، وليس أمريكا على الإطلاق.وصف كارلسون جميع التصريحات بأنها غير موثوقة، وفي الوقت نفسه، ظهرت معلومات كشفت عنها قناة "فوكس نيوز" تفيد بأنه في عام 2010، رعت الحكومة الأمريكية بناء مختبر بيولوجي جديد تمامًا في أوديسا في أوكرانيا.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قدمت في وقت سابق وثائق توضح أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على تشغيل المعامل البيولوجية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/كاتب-أمريكي-السياسيون-في-الولايات-المتحدة-يكذبون-بشأن-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-1059773848.html

https://arabic.sputniknews.com/20220311/مجلس-الدوما-الروسي-يبدأ-تحقيقا-في-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-1059766353.html

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