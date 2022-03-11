https://arabic.sputniknews.com/20220311/هزة-أرضية-تضرب-جنوبي-العراق-1059772215.html
هزة أرضية تضرب جنوبي العراق
هزة أرضية تضرب جنوبي العراق
قالت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، إنها سجلت وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر في محافظة واسط جنوبي البلاد. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T14:22+0000
2022-03-11T14:22+0000
2022-03-11T14:22+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأضافت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت الهزة الأرضية بقوة بلغت 3.5 درجة في المنطقة الواقعة على بعد 26 كم جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط.ودعت الهيئة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".ولم يتم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الهزة التي ضربت محافظة واسط.وخلال السنوات الماضية، شهد العراق سلسلة من الهزات الأرضية لا سيما في المنطقة الحدودية العراقية الإيرانية، أعنفها كان بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ووقع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وتسبب بخسائر مادية كبيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
هزة أرضية تضرب جنوبي العراق
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قالت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، إنها سجلت وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر في محافظة واسط جنوبي البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت الهزة الأرضية بقوة بلغت 3.5 درجة في المنطقة الواقعة على بعد 26 كم جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط.
ودعت الهيئة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".
ولم يتم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الهزة التي ضربت محافظة واسط.
وخلال السنوات الماضية، شهد العراق
سلسلة من الهزات الأرضية لا سيما في المنطقة الحدودية العراقية الإيرانية، أعنفها كان بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ووقع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وتسبب بخسائر مادية كبيرة.