https://arabic.sputniknews.com/20220311/هزة-أرضية-تضرب-مدينة-حلب-في-سوريا-1059757455.html
هزة أرضية تضرب مدينة حلب في سوريا
هزة أرضية تضرب مدينة حلب في سوريا
تعرضت مدينة حلب السورية، اليوم الجمعة، لهزة أرضية، بلغت 3.1 درجة على مقياس ريختر. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:28+0000
2022-03-11T10:28+0000
2022-03-11T10:35+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الهزة الأرضية وقعت غربي مدينة حلب على الحدود السورية التركية.ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت وقوع هزة أرضية بقوة 1.3 درجة على مقياس ريختر.ووقعت الهزة الأرضية على عمق 7.18 كم عند الساعة الواحدة و53 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي على الحدود السورية التركية وعلى بعد مسافة 88 كم غرب مدينة حلب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
هزة أرضية تضرب مدينة حلب في سوريا
10:28 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 10:35 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
تعرضت مدينة حلب السورية، اليوم الجمعة، لهزة أرضية، بلغت 3.1 درجة على مقياس ريختر.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا
"، بأن الهزة الأرضية وقعت غربي مدينة حلب على الحدود السورية التركية.
ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت وقوع هزة أرضية بقوة 1.3 درجة على مقياس ريختر.
ووقعت الهزة الأرضية
على عمق 7.18 كم عند الساعة الواحدة و53 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي على الحدود السورية التركية وعلى بعد مسافة 88 كم غرب مدينة حلب.