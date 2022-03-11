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هزة أرضية تضرب مدينة حلب في سوريا
هزة أرضية تضرب مدينة حلب في سوريا
تعرضت مدينة حلب السورية، اليوم الجمعة، لهزة أرضية، بلغت 3.1 درجة على مقياس ريختر. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:28+0000
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أخبار سوريا اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الهزة الأرضية وقعت غربي مدينة حلب على الحدود السورية التركية.ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت وقوع هزة أرضية بقوة 1.3 درجة على مقياس ريختر.ووقعت الهزة الأرضية على عمق 7.18 كم عند الساعة الواحدة و53 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي على الحدود السورية التركية وعلى بعد مسافة 88 كم غرب مدينة حلب.
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أخبار سوريا اليوم

هزة أرضية تضرب مدينة حلب في سوريا

10:28 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 10:35 GMT 11.03.2022)
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AP Photo
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تعرضت مدينة حلب السورية، اليوم الجمعة، لهزة أرضية، بلغت 3.1 درجة على مقياس ريختر.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الهزة الأرضية وقعت غربي مدينة حلب على الحدود السورية التركية.
ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت وقوع هزة أرضية بقوة 1.3 درجة على مقياس ريختر.
ووقعت الهزة الأرضية على عمق 7.18 كم عند الساعة الواحدة و53 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي على الحدود السورية التركية وعلى بعد مسافة 88 كم غرب مدينة حلب.
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