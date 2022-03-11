https://arabic.sputniknews.com/20220311/هل-تراجعت-أعداد-السفن-المارة-بقناة-السويس-تأثرا-بالأحداث-السياسية-الدولية-1059756748.html
هل تراجعت أعداد السفن المارة بقناة السويس تأثرا بالأحداث السياسية الدولية
هل تراجعت أعداد السفن المارة بقناة السويس تأثرا بالأحداث السياسية الدولية
انتشرت مؤخرا أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تزعم تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس تأثرا بالأحداث السياسية الدولية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب بيان الحكومة المصرية، أكدت هيئة قناة السويس أنه لا صحة لتلك الأنباء.وأضافت أنه هناك انتظام عبور السفن والحاويات بالممر الملاحي لقناة السويس وفقاً للمعدلات الطبيعية.وأوضحت أن حركة الملاحة بقناة السويس سجلت خلال شهر فبراير 2022، أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية، حيث عبرت 1713سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100.1 مليون طن، مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 97.6 مليون طن.وأفادت الهيئة بأن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، نجحت في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة.وأشارت إلى أن قناة السويس حققت أرباحاً قياسية خلال عام 2021، حيث بلغت الإيرادات السنوية للقناة 6.3 مليار دولار عام 2021، وهي الأعلى في تاريخ القناة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.وذكرت أن معدلات الأداء خلال شهر فبراير 2022 هي الأعلى مقارنة بذات الشهر عبر السنوات المتعاقبة على مدار تاريخ القناة، الأمر الذي انعكس على زيادة حصيلة الإيرادات المحققة بنسبة 15.1 %، لتسجل 545.5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الملاحية) خلال شهر فبراير 2022، مقارنةً بـ 474.1 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي، بفارق 71.4 مليون دولار.كما شهد شهر فبراير عام 2022 زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29 %، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.8 %، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 22.2%.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/إدارة-قناة-السويس-الولايات-المتحدة-لم-تطلب-فرض-حظر-على-مرور-السفن-الروسية-1059347057.html
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هل تراجعت أعداد السفن المارة بقناة السويس تأثرا بالأحداث السياسية الدولية
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انتشرت مؤخرا أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تزعم تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس تأثرا بالأحداث السياسية الدولية.
وحسب بيان الحكومة المصرية، أكدت هيئة قناة السويس
أنه لا صحة لتلك الأنباء.
وأضافت أنه هناك انتظام عبور السفن والحاويات بالممر الملاحي لقناة السويس وفقاً للمعدلات الطبيعية.
وأوضحت أن حركة الملاحة بقناة السويس سجلت خلال شهر فبراير 2022، أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية، حيث عبرت 1713سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100.1 مليون طن، مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 97.6 مليون طن.
وأفادت الهيئة بأن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، نجحت في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة.
وأشارت إلى أن قناة السويس حققت أرباحاً قياسية خلال عام 2021، حيث بلغت الإيرادات السنوية للقناة 6.3 مليار دولار عام 2021، وهي الأعلى في تاريخ القناة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي
.
وذكرت أن معدلات الأداء خلال شهر فبراير 2022 هي الأعلى مقارنة بذات الشهر عبر السنوات المتعاقبة على مدار تاريخ القناة، الأمر الذي انعكس على زيادة حصيلة الإيرادات المحققة بنسبة 15.1 %، لتسجل 545.5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الملاحية) خلال شهر فبراير 2022، مقارنةً بـ 474.1 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي، بفارق 71.4 مليون دولار.
كما شهد شهر فبراير عام 2022 زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29 %، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.8 %، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 22.2%.