https://arabic.sputniknews.com/20220311/وزيرة-الهجرة-المصرية-تدعو-للاستفادة-من-خبرات-المصريين-حول-العالم-في-المجال-الصناعي-1059755337.html
وزيرة الهجرة المصرية تدعو للاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في المجال الصناعي
وزيرة الهجرة المصرية تدعو للاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في المجال الصناعي
دعت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم إلى الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في المجال الصناعي. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T09:55+0000
2022-03-11T09:55+0000
2022-03-11T09:55+0000
مصر
العالم العربي
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وحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي الوزارات والهيئات المشاركة بـ "مصر تستطيع بالصناعة" لمتابعة التحضيرات النهائية للمؤتمر.وقالت مكرم إن المؤتمر في هذه النسخة يستهدف تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في المجال الصناعي. وأضافت أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.ولفتت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر مجموعة من محاور الصناعة، منها استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.وأوضحت أن المؤتمر سيناقش أيضا الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر المناخ COP27K.وكانت وزارة الهجرة المصرية قد نظمت 5 نسخ من هذه المؤتمرات، التي تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية بمصر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, العالم العربي
وزيرة الهجرة المصرية تدعو للاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في المجال الصناعي
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دعت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم إلى الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في المجال الصناعي.
وحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي الوزارات والهيئات المشاركة بـ "مصر تستطيع بالصناعة" لمتابعة التحضيرات النهائية للمؤتمر.
وقالت مكرم إن المؤتمر في هذه النسخة يستهدف تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في المجال الصناعي.
وأضافت أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر مجموعة من محاور الصناعة، منها استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.
وأوضحت أن المؤتمر سيناقش أيضا الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر
لاستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر المناخ COP27K.
وتعقد مؤتمرات "مصر تستطيع" في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقول مواطنيها بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وكانت وزارة الهجرة المصرية قد نظمت 5 نسخ من هذه المؤتمرات، التي تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية بمصر.