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https://arabic.sputniknews.com/20220311/وزيرة-سويسرية-حرب-أوسع-في-أوكرانيا-قد-تؤدي-إلى-تهجير-15-مليون-شخص-1059777705.html
وزيرة سويسرية: حرب أوسع في أوكرانيا قد تؤدي إلى تهجير 15 مليون شخص
وزيرة سويسرية: حرب أوسع في أوكرانيا قد تؤدي إلى تهجير 15 مليون شخص
قالت وزيرة العدل السويسرية، كارين كيلر سوتر، اليوم الجمعة، إن "حربا أوسع نطاقا في أوكرانيا قد تؤدي إلى تهجير 15 مليون شخص"، مستشهدة بتقديرات المفوضية السامية... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T16:07+0000
2022-03-11T16:07+0000
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ونقلت "رويترز" عن الوزيرة السويسرية قولها، إنه "حال استمرار تقدم الجيش الروسي بقوة أكبر في أوكرانيا، وفي ظل وجود ممرات للفرار، فمن الممكن أن يغادر حوالي مليون شخص البلاد كل أسبوع".جاءت تصريحات سوتر في مؤتمر صحفي في برن حول جهود سويسرا لاستقبال اللاجئين، أضافت خلاله أن هناك تقديرات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تتوقع تهجير 15 مليون إنسان، وهذا أكبر عدد ممكن، حيث يعادل نحو نصف السكان باستثناء الرجال القادرين على حمل السلاح.وفي وقت سابق، قالت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن أكثر من 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى اليوم 11 مارس/ آذار.وأضافت منظمة الهجرة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن هذا العدد يأتي بزيادة بمقدار نحو 200 ألف عن آخر تقرير أصدرته المنظمة الدولية للهجرة في 10 مارس، بحسب رويترز.في سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 1.85 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا.
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وزيرة سويسرية: حرب أوسع في أوكرانيا قد تؤدي إلى تهجير 15 مليون شخص

16:07 GMT 11.03.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورأطفال يغادرون الملجأ بعد إلغاء الإنذار بقصف القوات المسلحة الأوكرانية في قرية منجم غاغارين في غورلوفكا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا 8 مارس 2022
أطفال يغادرون الملجأ بعد إلغاء الإنذار بقصف القوات المسلحة الأوكرانية في قرية منجم غاغارين في غورلوفكا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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قالت وزيرة العدل السويسرية، كارين كيلر سوتر، اليوم الجمعة، إن "حربا أوسع نطاقا في أوكرانيا قد تؤدي إلى تهجير 15 مليون شخص"، مستشهدة بتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ونقلت "رويترز" عن الوزيرة السويسرية قولها، إنه "حال استمرار تقدم الجيش الروسي بقوة أكبر في أوكرانيا، وفي ظل وجود ممرات للفرار، فمن الممكن أن يغادر حوالي مليون شخص البلاد كل أسبوع".
جاءت تصريحات سوتر في مؤتمر صحفي في برن حول جهود سويسرا لاستقبال اللاجئين، أضافت خلاله أن هناك تقديرات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تتوقع تهجير 15 مليون إنسان، وهذا أكبر عدد ممكن، حيث يعادل نحو نصف السكان باستثناء الرجال القادرين على حمل السلاح.
وفي وقت سابق، قالت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن أكثر من 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى اليوم 11 مارس/ آذار.
وأضافت منظمة الهجرة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن هذا العدد يأتي بزيادة بمقدار نحو 200 ألف عن آخر تقرير أصدرته المنظمة الدولية للهجرة في 10 مارس، بحسب رويترز.
في سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 1.85 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا.
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