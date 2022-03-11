وزير الخارجية الإسرائيلية يزور رومانيا وسلوفاكيا لبحث الأزمة الأوكرانية
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورركام مدرسة لتعليم اللغة اليونانية في بلدة سارتانا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 9 مارس 2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko/
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلية، سيزور رومانيا وسلوفاكيا لبحث الأزمة الأوكرانية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بأنه من المقرر أن يقوم لابيد، غدا السبت، بزيارة مهمة لدولتين حدوديتين مع أوكرانيا، وهما رومانيا وسلوفاكيا، لمناقشة تطورات الأزمة في أوكرانيا.
שר החוץ לפיד ימריא במוצ"ש לביקור מדיני בשתי מדינות גבול עם אוקראינה - רומניה וסלובקיה. במהלך הנסיעה, ייפגש לפיד עם נשיאת סלובקיה, ראש ממשלת רומניה ושרי החוץ של שתי המדינות. בנוסף, יבקר במעברי הגבול בהם נמצאים עובדי משרד החוץ @MoriahAsraf— גלצ (@GLZRadio) March 11, 2022
وأكدت الإذاعة العبرية أنه من المفترض أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي خلال الزيارة مع رئيس سلوفاكيا ورئيس وزراء رومانيا، ووزيري خارجية البلدين.
ويذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيلقي كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" للحديث عن وجهة نظر بلاده حيال العملية العسكرية الروسية.
יו"ר הכנסת ושגריר אוקראינה סיכמו: בימים הקרובים ייקבע מועד לנאום זלנסקי במליאהhttps://t.co/Jo6hWlrjRJ— מעריב אונליין (@MaarivOnline) March 10, 2022
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس الخميس، أنه بعد الاتفاق بين رئيس الكنيست، ميكي ليفي، والسفير الأوكراني في إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، فقد تقرر السماح لزيلينسكي بإلقاء خطابه أمام الكنيست بكامل هيئته، عبر تطبيق "زووم"، دون تحديد الموعد، حتى الآن.
ورجحت الصحيفة العبرية إلقاء الرئيس الأوكراني لخطابه خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت أكد الموقع الإلكتروني "واللا"، أن رئيس الكنيست ناقش مع السفير الأوكراني في تل أبيب طلب الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وكيفية إلقاء خطابه في الكنيست، موضحا أنه سيكون مفتوحا أمام أعضاء الكنيست، وكذلك مفتوحا للعامة ووسائل الإعلام.