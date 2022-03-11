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https://arabic.sputniknews.com/20220311/وزير-الخارجية-الإسرائيلية-يزور-رومانيا-وسلوفاكيا-لبحث-الأزمة-الأوكرانية-1059751069.html
وزير الخارجية الإسرائيلية يزور رومانيا وسلوفاكيا لبحث الأزمة الأوكرانية
وزير الخارجية الإسرائيلية يزور رومانيا وسلوفاكيا لبحث الأزمة الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلية، سيزور رومانيا وسلوفاكيا لبحث الأزمة الأوكرانية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T08:26+0000
2022-03-11T08:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بأنه من المقرر أن يقوم لابيد، غدا السبت، بزيارة مهمة لدولتين حدوديتين مع أوكرانيا، وهما رومانيا وسلوفاكيا، لمناقشة تطورات الأزمة في أوكرانيا.وأكدت الإذاعة العبرية أنه من المفترض أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي خلال الزيارة مع رئيس سلوفاكيا ورئيس وزراء رومانيا، ووزيري خارجية البلدين.ويذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيلقي كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" للحديث عن وجهة نظر بلاده حيال العملية العسكرية الروسية.وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس الخميس، أنه بعد الاتفاق بين رئيس الكنيست، ميكي ليفي، والسفير الأوكراني في إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، فقد تقرر السماح لزيلينسكي بإلقاء خطابه أمام الكنيست بكامل هيئته، عبر تطبيق "زووم"، دون تحديد الموعد، حتى الآن.ورجحت الصحيفة العبرية إلقاء الرئيس الأوكراني لخطابه خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت أكد الموقع الإلكتروني "واللا"، أن رئيس الكنيست ناقش مع السفير الأوكراني في تل أبيب طلب الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وكيفية إلقاء خطابه في الكنيست، موضحا أنه سيكون مفتوحا أمام أعضاء الكنيست، وكذلك مفتوحا للعامة ووسائل الإعلام.
إسرائيل
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روسيا, إسرائيل, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الإسرائيلية يزور رومانيا وسلوفاكيا لبحث الأزمة الأوكرانية

08:26 GMT 11.03.2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورركام مدرسة لتعليم اللغة اليونانية في بلدة سارتانا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 9 مارس 2022
ركام مدرسة لتعليم اللغة اليونانية في بلدة سارتانا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 9 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلية، سيزور رومانيا وسلوفاكيا لبحث الأزمة الأوكرانية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بأنه من المقرر أن يقوم لابيد، غدا السبت، بزيارة مهمة لدولتين حدوديتين مع أوكرانيا، وهما رومانيا وسلوفاكيا، لمناقشة تطورات الأزمة في أوكرانيا.
وأكدت الإذاعة العبرية أنه من المفترض أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي خلال الزيارة مع رئيس سلوفاكيا ورئيس وزراء رومانيا، ووزيري خارجية البلدين.
ويذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيلقي كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" للحديث عن وجهة نظر بلاده حيال العملية العسكرية الروسية.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس الخميس، أنه بعد الاتفاق بين رئيس الكنيست، ميكي ليفي، والسفير الأوكراني في إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، فقد تقرر السماح لزيلينسكي بإلقاء خطابه أمام الكنيست بكامل هيئته، عبر تطبيق "زووم"، دون تحديد الموعد، حتى الآن.
ورجحت الصحيفة العبرية إلقاء الرئيس الأوكراني لخطابه خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت أكد الموقع الإلكتروني "واللا"، أن رئيس الكنيست ناقش مع السفير الأوكراني في تل أبيب طلب الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وكيفية إلقاء خطابه في الكنيست، موضحا أنه سيكون مفتوحا أمام أعضاء الكنيست، وكذلك مفتوحا للعامة ووسائل الإعلام.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:24 GMT
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