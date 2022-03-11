https://arabic.sputniknews.com/20220311/وزير-الدفاع-التركي-سنواصل-العمل-لإيصال-مساعدات-إنسانية-لأوكرانيا-وإحلال-السلام-1059785297.html

وزير الدفاع التركي: سنواصل العمل لإيصال مساعدات إنسانية لأوكرانيا وإحلال السلام

وزير الدفاع التركي: سنواصل العمل لإيصال مساعدات إنسانية لأوكرانيا وإحلال السلام

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، مساء اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل العمل لإيصال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا وإحلال السلام هناك. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T20:15+0000

2022-03-11T20:15+0000

2022-03-11T20:15+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لآكار مع نظيره الأوكراني أليكسي رزنيكوف، لبحث مستجدات الأوضاع في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية.وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إن آكار شدد "على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار بأقرب وقت من أجل عدم وقوع مزيد من الخسائر البشرية، وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، بحث آكار هاتفيا، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو المستجدات الأخيرة في أوكرانيا.وقال بيان للدفاع الروسية: "بمبادرة من الجانب التركي، جرت محادثة هاتفية بين وزير دفاع روسيا الاتحادية، جنرال الجيش سيرغي شويغو، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار".وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "جرى خلال المحادثات بحث الوضع الحالي في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأولى الوزيران اهتماما خاصا للقضايا المتعلقة بإجلاء المواطنين الأتراك من المدن الأوكرانية عبر الممرات الإنسانية".وكان المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي إبراهيم قالن، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديميربوتين ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي "محتمل" في المستقبل القريب وأن هناك سببا للاعتقاد بذلك.وقال قالن: "الاجتماع ممكن في المستقبل القريب. هناك أسباب للاعتقاد بأن هذا سيحدث. عاجلا أم آجلا، لكننا سنواصل القيام بدور تيسيري. نهاية هذه الحرب ستأتي من الرئيس بوتين. في النهاية، الشخص الذي سيكون له الكلمة الأخيرة في هذه القضية هو الرئيس بوتين".وأمس الخميس، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تواصل جهودها للتوصل إلى حل سياسي بين روسيا وأوكرانيا.وأبلغ أردوغان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تنظيم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا يعد نصرا دبلوماسيا بحد ذاته، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وشهدت مدينة أنطاليا التركية الخميس، لقاء جمع كل من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي تدخل أسبوعها الثالث.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/أردوغان-يؤكد-لبايدن-تنظيم-تركيا-لاجتماع-مع-روسيا-وأوكرانيا-نصر-دبلوماسي-1059738140.html

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