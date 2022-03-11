https://arabic.sputniknews.com/20220311/وزير-الدفاع-الروسي-يعلن-اكتمال-تعزيز-الحدود-الغربية-للبلاد-1059751458.html
شويغو يطلع بوتين خلال جلسة مجلس الأمن القومي على خطة تعزيز الحدود الغربية الروسية
شويغو يطلع بوتين خلال جلسة مجلس الأمن القومي على خطة تعزيز الحدود الغربية الروسية
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، خلال جلسة مجلس الأمن القومي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن خطة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T08:27+0000
2022-03-11T08:27+0000
2022-03-11T09:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار وزارة الدفاع الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5093f261ef5d56341ef23411f58cf58.jpg
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوزير الدفاع الروسي، فإن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قامت بدراسة تدابير الغربي لتعزيز قواته على الحدود الغربية الروسية، كما تصل قوات جديدة كل يوم، بالرغم من عدم تعرضهم لأي تهديدات.وقال شويغو: "ومع ذلك، يبدو لنا أنهم، بالاستفادة من هذا الوضع، يرغبون في تشبُع منطقتنا الحدودية على الجانب الآخر إلى أقصى حد بالقوى والوسائل، وبالطبع تعزيزها لفترة طويلة، على ما يبدو".وتابع وزير الدفاع الروسي: "انطلاقا من هذا، تقوم هيئة الأركان العامة بتطوير والانتهاء من خطة لتعزيز حدودنا الغربية، بما في ذلك، المنظومات الحديثة ونقل الأقسام القتالية إلى هناك لحماية حدودنا الغربية".واقترح وزير الدفاع الروسي على الرئيس الروسي نقل أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والدبابات والأسلحة الصغيرة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش الأوكراني إلى القوات المسلحة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وقال شويغوخلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي:"لقد جمعنا عددا كبيرا من أسلحة الجيش الأوكراني، تشمل دبابات ومركبات مدرعة وجميع أنواع الأسلحة الصغيرة، ومدفعية. بالإضافة إلى العديد من منظومات الصواريخ الموجهة، واقترح وزير الدفاع خلال الاجتماع نقل هذ المعدات إلى جمهوريتي إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/-بوتين-يوافق-على-فكرة-جذب-المسلحين-المتطوعين-إلى-أوكرانيا-1059751380.html
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الدفاع-الروسية-تنشر-وثائق-خاصة-لتحضير-القوات-الأوكرانية-لهجوم-على-دونباس-1059651779.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a06aa424007c9f0a84d8cc51b9b3f395.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار وزارة الدفاع الروسية
شويغو يطلع بوتين خلال جلسة مجلس الأمن القومي على خطة تعزيز الحدود الغربية الروسية
08:27 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، خلال جلسة مجلس الأمن القومي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن خطة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لتعزيز الحدود الغربية الروسية.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوزير الدفاع الروسي، فإن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قامت بدراسة تدابير الغربي لتعزيز قواته على الحدود الغربية الروسية، كما تصل قوات جديدة كل يوم، بالرغم من عدم تعرضهم لأي تهديدات.
وقال شويغو: "ومع ذلك، يبدو لنا أنهم، بالاستفادة من هذا الوضع، يرغبون في تشبُع منطقتنا الحدودية على الجانب الآخر إلى أقصى حد بالقوى والوسائل، وبالطبع تعزيزها لفترة طويلة، على ما يبدو".
وتابع وزير الدفاع الروسي
: "انطلاقا من هذا، تقوم هيئة الأركان العامة بتطوير والانتهاء من خطة لتعزيز حدودنا الغربية، بما في ذلك، المنظومات الحديثة ونقل الأقسام القتالية إلى هناك لحماية حدودنا الغربية".
واقترح وزير الدفاع الروسي على الرئيس الروسي نقل أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والدبابات والأسلحة الصغيرة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش الأوكراني إلى القوات المسلحة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وقال شويغوخلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي:"لقد جمعنا عددا كبيرا من أسلحة الجيش الأوكراني، تشمل دبابات ومركبات مدرعة وجميع أنواع الأسلحة الصغيرة، ومدفعية. بالإضافة إلى العديد من منظومات الصواريخ الموجهة، واقترح وزير الدفاع خلال الاجتماع نقل هذ المعدات إلى جمهوريتي إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس
، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.