https://arabic.sputniknews.com/20220311/وزير-المالية-البريطاني-اقتصادنا-يواجه-حالة-من-عدم-اليقين-بسبب-ما-يحدث-في-أوكرانيا-1059751194.html

وزير المالية البريطاني: اقتصادنا يواجه حالة من عدم اليقين بسبب ما يحدث في أوكرانيا

وزير المالية البريطاني: اقتصادنا يواجه حالة من عدم اليقين بسبب ما يحدث في أوكرانيا

عبر وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن تخوفاته من أحداث اوكرانيا وتأثيراتها على اقتصاد بلاده. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T08:30+0000

2022-03-11T08:30+0000

2022-03-11T08:30+0000

بريطانيا

أخبار أوكرانيا

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وحسب تصريحات نقلتها رويترز، أكد سوناك اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني يواجه حالة من عدم اليقين كبيرة بسبب أحداث أوكرانيا بعد نشر بيانات أقوى لتوقعات النمو لشهر يناير كانون الثاني.وقال نحن نعلم أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي الكبير وسنواصل مراقبة تأثيره على المملكة المتحدة.ومن المقرر أن يقدم سوناك تحديثًا نصف سنوي لتوقعات النمو الاقتصادي والاقتراض في 23 من مارس/ آذار الجاري.وحسب بيان للحكومة البرطيانية قالت إنه "تم تجميد كل ممتلكات مالك تشيلسي، وتم حظر التعامل المالي معه على الأفراد والشركات، بجانب حظر السفر والتنقل"، متابعة: أن "رئيس شركة روسنفط أيغور سيتشين، ورجل الأعمال البارز أوليغ ديريباسكا، تعرضا لنفس العقوبات أيضا".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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