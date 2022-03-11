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https://arabic.sputniknews.com/20220311/وكالة-أنباء-أمريكية-توضح-صحة-أنباء-بيع-بايدن-ألاسكا-إلى-روسيا-1059765256.html
وكالة أنباء أمريكية توضح صحة أنباء بيع بايدن ألاسكا إلى روسيا
وكالة أنباء أمريكية توضح صحة أنباء بيع بايدن ألاسكا إلى روسيا
أوضحت وكالة "USA Today" صحة الأنباء التي نشرها موقع "Babylon Bee" حول بيع الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية ألاسكا إلى روسيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:49+0000
2022-03-11T12:49+0000
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نشر"Babylon Bee" في العنوان الرئيسي، "بايدن يبيع ألاسكا إلى روسيا حتى نتمكن من البدء في التنقيب عن النفط هناك مرة أخرى" ردًا على ارتفاع أسعار الغاز وخطة الرئيس بايدن لاستيراد المزيد من النفط من الدول الأجنبية بدلاً من توسيع الإنتاج المحلي.وذكر الموقع: "إن غزو أوكرانيا الأخير قد أجبر الولايات المتحدة على إعادة تقييم أهمية استقلال الطاقة. وبهذا التصميم الجديد، اتخذت إدارة بايدن خطوتها الأولى نحو زيادة إنتاج النفط الأمريكي عن طريق إعادة ألاسكا إلى روسيا".وأكدت الوكالة أن موقع "Babylon Bee" أساسا هو موقع ساخر، وأضافت: "بناءً على بحثنا، نصنف الادعاء بأن بايدن يخطط لبيع ألاسكا لروسيا. ينبع هذا الادعاء من مقال نشره موقع "The Babylon Bee" الساخر. لا يوجد دليل على أن بايدن يخطط لبيع ألاسكا".قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الخميس، إن الأمريكيين بدؤوا يشعرون بارتفاع أسعار الوقود، وسط حظر على واردات النفط الروسية مما يساعد في ارتفاع تكلفة البنزين.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/بايدن-الأمريكيون-بدأوا-يشعرون-بألم-من-ارتفاع-أسعار-الوقود-1059746558.html
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العالم

وكالة أنباء أمريكية توضح صحة أنباء بيع بايدن ألاسكا إلى روسيا

12:49 GMT 11.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أوضحت وكالة "USA Today" صحة الأنباء التي نشرها موقع "Babylon Bee" حول بيع الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية ألاسكا إلى روسيا.
نشر"Babylon Bee" في العنوان الرئيسي، "بايدن يبيع ألاسكا إلى روسيا حتى نتمكن من البدء في التنقيب عن النفط هناك مرة أخرى" ردًا على ارتفاع أسعار الغاز وخطة الرئيس بايدن لاستيراد المزيد من النفط من الدول الأجنبية بدلاً من توسيع الإنتاج المحلي.
وذكر الموقع: "إن غزو أوكرانيا الأخير قد أجبر الولايات المتحدة على إعادة تقييم أهمية استقلال الطاقة. وبهذا التصميم الجديد، اتخذت إدارة بايدن خطوتها الأولى نحو زيادة إنتاج النفط الأمريكي عن طريق إعادة ألاسكا إلى روسيا".
وأكدت الوكالة أن موقع "Babylon Bee" أساسا هو موقع ساخر، وأضافت: "بناءً على بحثنا، نصنف الادعاء بأن بايدن يخطط لبيع ألاسكا لروسيا. ينبع هذا الادعاء من مقال نشره موقع "The Babylon Bee" الساخر. لا يوجد دليل على أن بايدن يخطط لبيع ألاسكا".
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الخميس، إن الأمريكيين بدؤوا يشعرون بارتفاع أسعار الوقود، وسط حظر على واردات النفط الروسية مما يساعد في ارتفاع تكلفة البنزين.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بايدن: الأمريكيون بدأوا يشعرون بألم من ارتفاع أسعار الوقود
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:47 GMT
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