https://arabic.sputniknews.com/20220311/وكالة-توضح-سبب-هبوط-أسهم-شركات-التكنولوجيا-الصينية-فى-بورصة-هونغ-كونغ-1059757949.html
وكالة توضح سبب هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الصينية فى بورصة هونغ كونغ
وكالة توضح سبب هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الصينية فى بورصة هونغ كونغ
انخفضت أسهم عدة شركات صينية على رأسها "علي بابا" صباح اليوم الجمعة بحسب ما أوضحت بيانات التداول في بورصة هونغ كونغ. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:35+0000
2022-03-11T10:35+0000
2022-03-11T10:35+0000
الصين
اقتصاد
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وانخفضت أسهم "علي بابا" بنسبة 6.61% إلى 90.5 دولارًا، وانخفضت أسهم "بايدو" بنسبة 4.78% لتصل إلى 131.7 دولارًا. كما خسر موقع "JD.com" 12.38% ليصل إلى 208 دولار. وانخفض سهم "NetEase" بنسبة 5.32% إلى 128.2 دولار.بدأ التراجع في الأسهم عقب سقوط كبرى الشركات الصينية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة يوم أمس الخميس، بحسب ما ذكرت وكالة "rbc" الاقتصادية.بدأ الانخفاض في الأسهم الصينية بعد أن ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن خمس شركات صينية مدرجة في البورصات الأمريكية انتهكت قانون محاسبة الشركات الأجنبية (HFCAA).يسمح القانون للجهة التنظيمية بإيقاف تداول الشركات التي لم تقدم المعلومات اللازمة، وكذلك شطبها من البورصات الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20211108/أكثر-من-50-ألف-منتجحضور-روسي-قوي-على-منصة-علي-بابا-1050646092.html
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الصين, اقتصاد
وكالة توضح سبب هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الصينية فى بورصة هونغ كونغ
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انخفضت أسهم عدة شركات صينية على رأسها "علي بابا" صباح اليوم الجمعة بحسب ما أوضحت بيانات التداول في بورصة هونغ كونغ.
وانخفضت أسهم "علي بابا" بنسبة 6.61% إلى 90.5 دولارًا، وانخفضت أسهم "بايدو" بنسبة 4.78% لتصل إلى 131.7 دولارًا. كما خسر موقع "JD.com" 12.38% ليصل إلى 208 دولار. وانخفض سهم "NetEase" بنسبة 5.32% إلى 128.2 دولار.
بدأ التراجع في الأسهم عقب سقوط كبرى الشركات الصينية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة يوم أمس الخميس، بحسب ما ذكرت وكالة "rbc"
الاقتصادية.
بدأ الانخفاض في الأسهم الصينية بعد أن ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن خمس شركات صينية مدرجة في البورصات الأمريكية انتهكت قانون محاسبة الشركات الأجنبية (HFCAA).
يسمح القانون للجهة التنظيمية بإيقاف تداول الشركات التي لم تقدم المعلومات اللازمة، وكذلك شطبها من البورصات الأمريكية.