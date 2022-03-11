https://arabic.sputniknews.com/20220311/وكالة-توضح-سبب-هبوط-أسهم-شركات-التكنولوجيا-الصينية-فى-بورصة-هونغ-كونغ-1059757949.html

وكالة توضح سبب هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الصينية فى بورصة هونغ كونغ

وكالة توضح سبب هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الصينية فى بورصة هونغ كونغ

انخفضت أسهم عدة شركات صينية على رأسها "علي بابا" صباح اليوم الجمعة بحسب ما أوضحت بيانات التداول في بورصة هونغ كونغ. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T10:35+0000

2022-03-11T10:35+0000

2022-03-11T10:35+0000

الصين

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049192515_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_9298c4f21c8332fbb20fb02c03886faa.jpg

وانخفضت أسهم "علي بابا" بنسبة 6.61% إلى 90.5 دولارًا، وانخفضت أسهم "بايدو" بنسبة 4.78% لتصل إلى 131.7 دولارًا. كما خسر موقع "JD.com" 12.38% ليصل إلى 208 دولار. وانخفض سهم "NetEase" بنسبة 5.32% إلى 128.2 دولار.بدأ التراجع في الأسهم عقب سقوط كبرى الشركات الصينية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة يوم أمس الخميس، بحسب ما ذكرت وكالة "rbc" الاقتصادية.بدأ الانخفاض في الأسهم الصينية بعد أن ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن خمس شركات صينية مدرجة في البورصات الأمريكية انتهكت قانون محاسبة الشركات الأجنبية (HFCAA).يسمح القانون للجهة التنظيمية بإيقاف تداول الشركات التي لم تقدم المعلومات اللازمة، وكذلك شطبها من البورصات الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20211108/أكثر-من-50-ألف-منتجحضور-روسي-قوي-على-منصة-علي-بابا-1050646092.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, اقتصاد