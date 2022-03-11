https://arabic.sputniknews.com/20220311/وكالة-وصول-الرئيس-البيلاروسي-إلى-موسكو-في-زيارة-عمل-رسمية-1059749521.html
وكالة: وصول الرئيس البيلاروسي إلى موسكو في زيارة عمل رسمية
وكالة: وصول الرئيس البيلاروسي إلى موسكو في زيارة عمل رسمية
أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم الجمعة، بوصول طائرة الرئاسة الأولى التي تضم الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو مع وفد مرافق له إلى روسيا في زيارة رسمية... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T07:38+0000
2022-03-11T07:38+0000
2022-03-11T07:38+0000
روسيا
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وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يقوم بزيارة عمل إلى روسيا، حيث سيقوم بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأضافت الوكالة أن قادة الدول سيناقشون القضايا العالمية الأخيرة ولا سيما الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية، وتطوير التعاون النقابي والاقتصادي تحت ضغط العقوبات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وكالة: وصول الرئيس البيلاروسي إلى موسكو في زيارة عمل رسمية
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أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم الجمعة، بوصول طائرة الرئاسة الأولى التي تضم الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو مع وفد مرافق له إلى روسيا في زيارة رسمية محددة مسبقا.
وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية
أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يقوم بزيارة عمل إلى روسيا، حيث سيقوم بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت الوكالة أن قادة الدول سيناقشون القضايا العالمية الأخيرة ولا سيما الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية، وتطوير التعاون النقابي والاقتصادي تحت ضغط العقوبات.