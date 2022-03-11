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الدفاع الروسية: تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكراني في يوم واحد
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https://arabic.sputniknews.com/20220311/يوتيوب-تعلن-حجب-القنوات-الإعلامية-الروسية---1059781265.html
"يوتيوب" تعلن حجب القنوات الإعلامية الروسية
"يوتيوب" تعلن حجب القنوات الإعلامية الروسية
أعلنت شركة "يوتيوب" اليوم الجمعة، أنها ستحظر جميع القنوات الإعلامية الروسية التي تمولها الدولة. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T17:34+0000
2022-03-11T17:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقالت شركة "يوتيوب" (YouTube)، المتخصصة بنشر مقاطع الفيديو على الإنترنت، إنها "ستحظر على الفور القنوات الإعلامية الروسية التي تمولها الدولة".وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات "روس كومنادزور"، قد أعلنت عن تقييد الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بسبب دعوات العنف ضد الروس.وطالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي "الخاص بمكافحة النشاط المتطرف "، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".من جانبها فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا"، التي سمحت باطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستغرام قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا"، أن منصات الشركة في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتًا الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"أندي ستون".
https://arabic.sputniknews.com/20220311/روس-كومنادزور-تقيد-الوصول-إلى-إنستغرام-بسبب-دعوات-العنف-ضد-الروس-1059772470.html
https://arabic.sputniknews.com/20220311/تويتر-يحظر-حساب-آر-تي-مؤقتا-بعد-مزاعم-حول-نشر-قصة-مزيفة-1059766896.html
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روسيا, العالم

"يوتيوب" تعلن حجب القنوات الإعلامية الروسية

17:34 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 17:58 GMT 11.03.2022)
CC0 / / شركة يوتيوب
شركة يوتيوب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
CC0 / /
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أعلنت شركة "يوتيوب" اليوم الجمعة، أنها ستحظر جميع القنوات الإعلامية الروسية التي تمولها الدولة.
وقالت شركة "يوتيوب" (YouTube)، المتخصصة بنشر مقاطع الفيديو على الإنترنت، إنها "ستحظر على الفور القنوات الإعلامية الروسية التي تمولها الدولة".
وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات "روس كومنادزور"، قد أعلنت عن تقييد الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بسبب دعوات العنف ضد الروس.

وقالت "روس كومنادزور": "بناء على متطلبات مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي، سيكون الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي على "إنستغرام"... على أراضي روسيا الاتحادية محدودا".

وطالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.
وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي "الخاص بمكافحة النشاط المتطرف "، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".
إنستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات تقيد الوصول إلى "إنستغرام" بسبب دعوات العنف ضد الروس
14:19 GMT
من جانبها فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا"، التي سمحت باطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.

وكتبت اللجنة على "تلغرام": "دائرة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية ضد موظفي شركة "ميتا" الأمريكية المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، بسبب الدعوات غير القانونية للقتل والعنف ضد مواطني روسيا الاتحادية".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستغرام قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.
جناح وكالة الأنباء والتلفزيون الدولية آر تي (RT) في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تويتر يحظر حساب "آر تي" مؤقتا بعد مزاعم حول نشر قصة مزيفة
13:07 GMT
هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا"، أن منصات الشركة في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتًا الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"أندي ستون".
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