https://arabic.sputniknews.com/20220311/25-سيدة-يبهرن-زوار-معرض-منتجات-سوريات-في-محطة-الحجاز-1059782336.html

25 سيدة يبهرن زوار معرض "منتجات سوريات" في "محطة الحجاز"

25 سيدة يبهرن زوار معرض "منتجات سوريات" في "محطة الحجاز"

حظيت منتجات 25 سيدة سورية في معرض "منتجات سوريات" الذي احتضنته القاعة الدمشقية العريقة في "محطة الحجاز" التاريخية وسط دمشق، إقبالاً رسمياً وشعبياً كبيرين. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T18:11+0000

2022-03-11T18:11+0000

2022-03-11T18:11+0000

العالم العربي

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دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةفي ثاني أيام المعرض زارت السيدة أسماء الأسد المعرض، والتقت السيدات المشاركات واستمعت منهن إلى شرح عن منتجاتهن وتفاصيل أعمالهن وما يلزمهن من دعم للاستمرار والتطوير وأشارت إلى، أن "سياسة الدولة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي اليوم أولوية وبدأت بتطبيقها بشكل عملي من خلال القانون الذي صدر العام الماضي وسمح بإنشاء مصارف مختصة بالتمويل الأصغر لتأمين الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. وخلال هذا العام تمكنت هذه المصارف من تمويل آلاف المشاريع الصغيرة بقيمة 61 مليار ليرة سورية".ولفتت السيدة أسماء الأسد إلى أن "التمويل هو واحد من التحديات وهناك تحديات أخرى تواجه هذه المشاريع من مرحلة التأسيس مثل التسجيل وإجراءات الترخيص إلى مرحلة ما بعد التأسيس والانطلاق ولذلك هنالك اليوم مجموعة مختصة من عدة جهات حكومية وغير حكومية تقوم بوضع مقترحات لخلق بيئة داعمة لهذه المشاريع".وفي تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، دعت مجموعة من السيدات المشاركات كافة النساء في سوريا إلى التوجه نحو بدء المشروعات الصغيرة، لإيجاد حلول اقتصادية مناسبة لكثير من المشكلات المعيشية ودعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من التسهيلات وفرص التدريب المتاحة في سوريا لصقل الخبرات والمهارات اللازمة لتنفيذ المشروعات.صابون دمشق لا مثيل له في العالمفي ذات المنحى قالت المهندسة الزراعية أمل إبراهيم: "بدأنا المشروع منذ 3 سنوات في مشتل بدمشق مختص بالأصناف الاستوائية، وانبثق عن هذا المشروع مشروع آخر لتصنيع المنتجات الاستوائية، حيث نقوم بتأمين الخلاصة الاستوائية التي درسناها في الجامعة حول الفواكه الاستوائية، فجمعنا بين الجانبين الأكاديمي والعملي، وقمنا بتحويل هذه الخلاصة الاستوائية إلى منتجات متنوعة من الصابون والكريمات والماسكات ومرطبات البشرة والشعر، إلى جانب منتجات ضرورية للصحة مثل الشاي والأعشاب الطبية المقوية للجهازين العصبي والهظمي والمقوية للذاكرة.وأضافت: "لدينا براءة اختراع لصابونة لا مثيل لها في العالم وموجودة فقط في سوريا مصنعة من الخلاصة الاستوائية ولها خصائص معقمة بالإضافة للخصائص التجميلية، ونهدف من إنتاجها إلى التخلص من الآثار السلبية لمادة (التركلوزان) الموجودة في الصابون الطبي التجميلي الخاص بمعالجة حب الشباب والمشكلات الجلدية، وهذه الصابونة تحل هذه المشكلات وبنفس الوقت لها خصائص تجميلية في التبييض والتنعيم والحفاظ على سوائل البشرة".فكرة تحولت إلى مشروعفي هذا السياق قالت نور أبو حرب: "أقوم بتصنيع إكسسوارات باستخدام الأحجار الكريمة واسم مشروعي ليداماس(Lidamas)، بدأته بطريق الصدفة حين احتجت لشراء طوق لي فلم أجد في السوق ما يعجبني، فقمت بشراء اللوازم وصنعت طوقاً بنفسي، وقد نال إعجاب عائلتي وأصدقائي وطلبوا مني أن أصنع لهم مثله، وهكذا بدأت تدريجياً في إنتاج خامات جديدة وتحولت فكرتي إلى مشروع صغير".وحول تسويق منتجاتها قالت أبو حرب: "في البداية كان التسويق يتم عبر الحلقة القريبة من الأهل والأقارب والأصدقاء، ثم أنشأت صفحة على موقع "فيسبوك" و"أنستغرام" وهكذا اتسع نطاق العمل، وشاركت في بازارات ووضعت منتجاتي في محل للتحف والشرقيات ضمن سوق المهن اليدوية في التكية السليمانية بدمشق، وهنا أنصح السيدات أن يملأن أوقات فراغهن بمشروعات صغيرة، فمهما كانت فكرة العمل بسيطة ورأس المال قليلاً فإنه يمكن أن يكبر ويحقق مردوداً مالياً جيداً يساعد في تغطية النفقات المنزلية، ويمنح السيدة استقلالية مادية وبنفس الوقت يمنحها دعماً معنوياً واجتماعياً مما ينعكس على المرأة شخصياً وعلى أسرتها وهو ما يمثل خطوة مهمة جداً للمرأة عليها أن تفكر بها بشكل جدي".ابدؤوا مشروعكم.. لا تنتظروا الفرصبدورها قالت الطالبة في السنة الثالثة بكلية الصيدية مايا علام: "بدأ مشروعي"hand-made accessories": أقوم بتصنيع إكسسوارات يدوية من المنزل وأسوق منتجاتي عبر الإنترنت، وقد لاقت أعمالي إقبالاً كبيراً من الزبائن واستفدت مادياً من هذا المشروع"، وأضافت: "الصعوبات التي واجهتني تمثلت بالمواءمة بين الدراسة والعمل وقد واجهت صعوبة في ذلك وأنصح الجميع طلاباً كانوا أم متخرجين أن يبدؤوا مشروعهم من اليوم وأن لا ينتظروا الفرص القادمة ولا يجب الخوف من تحقيق هذا الهدف".انقطاع الكهرباء لا يؤثر على العمل اليدويناديا الرجولة حرفية في العمل على النول اليدوي وقد اتبعت دورة تدريبية قبل البدء بمشروعها، وفي هذا تقول: "أحببت النول اليدوي جداً فهو حرفة جميلة وممتعة جداً لكنه يحتاج إلى أناة وصبر، ففيه صعوبة ويحتاج أنواعاً عديدة من الخيطان والألوان والنقوش وهذا يتطلب وقتاً طويلاً، وحالياً أعمل في الشركة السورية للحرف ومنتجاتنا متوفرة لدى الشركة ويتم عرضها ضمن محال الشرقيات في سوق المهن اليدوية بالتكية السليمانية بدمشق".وأضافت: "هذا المشروع يحتاج إلى مكان خاص أو غرفة خاصة ومنتجاته مطلوبة في هذا الوقت فهناك من يحب العودة إلى المنتجات القديمة التراثية، ولمن يرغب في التعلم فإننا نقوم بتنظيم دورات تدريبية للشباب والشابات الراغبين بهذه الحرفة، وبالمناسبة فإن انقطاع الكهرباء لا يؤثر فهو لا يحتاج إلى كهرباء أو وقود فهو عمل يدوي بالكامل حتى عملية لف الخيطان تتم يدوياً أيضاً"، مضيفة أنه "لا مقارنة بين المنتجات اليدوية وتلك المصنعة من خلال الماكينات فالأعمال اليدوية فيها روح ولمسة فنية خاصة وهي مختلفة كلياً عن المنتجات الصناعية الموجودة في السوق".منتجات تجميل عضويةمن جانبها قالت المهندسة الكيميائية رنوة الأشقر: "اسم مشروعي هو ranwa organic ويهدف إلى إنتاج مواد تجميل عضوية خالية من الإضافات الكيميائية، ونشر الوعي حول خطورة مستحضرات التجميل التي تحتوي مواد كيميائية، والاستفادة من الثروات الطبيعية السورية الموجودة في أراضينا، فكل المنتجات في المعرض هي منتجات مصنعة من زيت الزيتون السوري والأعشاب والمواد العطرية الموجودة في سوريا".وأردفت: "أحببنا المشاركة في هذا المعرض لأننا نؤمن بدور المرأة في تطوير الاقتصاد الوطني والعالمي، ولكي ندعم المرأة السورية العاملة خاصة بعد الأزمة التي عصفت بسوريا خلال الحرب، والتي ظهر فيها دور المرأة السورية جلياً في تطوير الاقتصاد السوري من خلال المشروعات الصغيرة وأنا أنصح أي إمرأة لديها فكرة أن تطورها وتحولها إلى مشروع وتحقق لنفسها استقلالاً مادياً".النساء.. إنتاج جديد بروح جديدةالمشاركة رشا الإنكليزي قالت: أعمل في صناعة الشموع والفسيفساء وقد أدخلت فكرة جديدة فبدلاً من أن يكون حجرياً استبدلته بالسيراميك وأنا أعشق جميع الأعمال اليدوية وهي متعتي وشغفي، وأعتقد أننا كنساء قادرات على إنتاج الجديد بروح جديدة وأن نطور ما هو موجود لدينا".شاركت في هذه السوق مشروعات صغيرة غير مسبوقة لسيدات من فئات عمرية مختلفة، والتي حظيت بجمهور واسع على مواقع السوشيال ميديا التي تتخذها معظم هؤلاء السيدات كسوق إضافية لتصريف منتجاتهن التي لاقت طلباً متزايداً على مولع التواصل الاجتماعي.ويشار إلى أن العديد من السيدات المشاركات في السوق قد أسسن مشروعات صغيرة برأس مال صغير جداً وبدأن بمنتجات بسيطة واستطعن تطوير تلك المشروعات وإيصال الإنتاج إلى المحافظات السورية كافة.وقد نظمت هذه السوق الشركة السورية للحرف بهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من السيدات للاستمرار في الإنتاج والإبداع والابتكار ومواجهة جميع التحديات الاقتصادية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي