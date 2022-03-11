https://arabic.sputniknews.com/20220311/9-علامات-تدل-على-اختراق-الهاتف-1059770046.html
9 علامات تدل على اختراق الهاتف
9 علامات تدل على اختراق الهاتف
كشفت شركة "أفاست" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، عن 9 علامات يمكن من خلالها الاستدلال على أن هاتفك الذكي تم اختراقه. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:46+0000
2022-03-11T13:46+0000
2022-03-11T13:46+0000
انفوجرافيك
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2022
الأخبار
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انفوجرافيك, инфографика
9 علامات تدل على اختراق الهاتف
كشفت شركة "أفاست" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، عن 9 علامات يمكن من خلالها الاستدلال على أن هاتفك الذكي تم اختراقه.