https://arabic.sputniknews.com/20220312/أذربيجان-تبدي-استعدادها-لزيادة-إمدادات-الغاز-إلى-الدول-المجاورة-إذا-لزم-الأمر-1059804889.html
أذربيجان تبدي استعدادها لزيادة إمدادات الغاز إلى الدول المجاورة إذا لزم الأمر
أذربيجان تبدي استعدادها لزيادة إمدادات الغاز إلى الدول المجاورة إذا لزم الأمر
أعلن وزير الطاقة الأذربيجاني، بارفيز شاهبازوف، استعداد بلاده لزيادة إمدادات الغاز إلى الدول المجاورة، إذا لزم الأمر، لكن الشحنات إلى أوروبا تتطلب التخطيط. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:49+0000
2022-03-12T13:49+0000
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أنطاليا - سبوتنيك. وقال شهبازوف، على هامش منتدى أنطاليا للدبلوماسية "إذا لزم الأمر فنحن مستعدون لزيادة الإمدادات إلى الدول المجاورة كما فعلنا لتركيا. التخطيط ضروري لزيادة الإمدادات إلى أوروبا".وأعلن نائب وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن حاجة بلاده لمزيد من إمدادات الغاز الإضافية، مشيرا إلى إمكانية تلبية الطلب من قبل الموردين الحاليين.وأضاف بيرقدار، في كلمته خلال حلقة نقاش داخل المنتدى الدبلوماسي المُنعقد في مدينة أنطاليا التركية، اليوم السبت، "نحتاج إلى إمدادات غاز إضافية... ونحن نعمل على ذلك". وأوضح أنه يمكن تلبية الطلبات من قبل الموردين الحاليين أو من خلال طرق بديلة، على حد قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/تركيا-تعلن-عن-حاجتها-إلى-إمدادات-غاز-إضافية-وتؤكد-قدرة-الموردين-الحاليين-على-تلبيتها-1059800699.html
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العالم, أخبار أذربيجان, أخبار تركيا اليوم
أذربيجان تبدي استعدادها لزيادة إمدادات الغاز إلى الدول المجاورة إذا لزم الأمر
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أعلن وزير الطاقة الأذربيجاني، بارفيز شاهبازوف، استعداد بلاده لزيادة إمدادات الغاز إلى الدول المجاورة، إذا لزم الأمر، لكن الشحنات إلى أوروبا تتطلب التخطيط.
أنطاليا - سبوتنيك. وقال شهبازوف، على هامش منتدى أنطاليا للدبلوماسية "إذا لزم الأمر فنحن مستعدون لزيادة الإمدادات إلى الدول المجاورة كما فعلنا لتركيا. التخطيط ضروري لزيادة الإمدادات إلى أوروبا
".
وأعلن نائب وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار
، عن حاجة بلاده لمزيد من إمدادات الغاز الإضافية، مشيرا إلى إمكانية تلبية الطلب من قبل الموردين الحاليين.
وأضاف بيرقدار، في كلمته خلال حلقة نقاش داخل المنتدى الدبلوماسي المُنعقد في مدينة أنطاليا التركية، اليوم السبت، "نحتاج إلى إمدادات غاز إضافية... ونحن نعمل على ذلك". وأوضح أنه يمكن تلبية الطلبات من قبل الموردين الحاليين أو من خلال طرق بديلة، على حد قوله.