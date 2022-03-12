https://arabic.sputniknews.com/20220312/أستراليا-تشهد-انتشار-فيروس-التهاب-الدماغ-الياباني-1059794247.html
أستراليا تشهد انتشار فيروس التهاب الدماغ الياباني
أستراليا تشهد انتشار فيروس التهاب الدماغ الياباني
تشهد أستراليا انتشار فيروس التهاب الدماغ الياباني في عدة مناطق، ما دفع الحكومة الأسترالية إلى شراء كميات إضافية من اللقاحات المضادة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T09:53+0000
2022-03-12T09:53+0000
2022-03-12T09:53+0000
مجتمع
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وكشفت السلطات الأسترالية عن أن فيروس التهاب الدماغ الياباني قد يسبب الوفاة وينتقل عبر البعوض، وذلك بعد انتشار الفيروس للمرة الأولى على الساحل الشرقي للبلاد التي ضربتها الفيضانات، بحسب قناة "العربية".وبدأ انتشار الفيروس في المناطق الجنوبية في أستراليا بعدما كان محصورا في الشمال، حيث وصل إلى ولاية أستراليا الجنوبية منذ أواخر فبراير/ الماضي، وأصاب 17 شخصا مع تسجيل حالتي وفاة مؤكدتين، بحسب السلطات الصحية في الولاية.وبحسب وزارة الصحة الأسترالية فإن أقل من 1% من المصابين بالفيروس قد يصابون بمرض خطير كالتهاب الدماغ، مشيرة إلى أن من بين أعراض المرض تصلب في الرقبة وصداع شديد وغيبوبة، ونادرا ما تحدث مضاعفات عصبية دائمة أو وفاة.وتعتزم الحكومة الأسترالية تخصيص 69 مليون دولار أسترالي (51 مليون دولار أمريكي) لاتخاذ تادبير السيطرة على الوضع وتشمل شراء 130 ألف جرعة لقاح إضافية، لزيادة مخزون الجرعات الحالي والذي يضم 15 ألف جرعة، وتعزيز المراقبة.وأهابت السلطات المحلية الأسترالية بالمواطنين بمحاولة تجنب لسعات البعوض عن طريق تغطية الجلد المكشوف، واستخدام المواد الطاردة للحشرات، وإزالة أوعية المياه التي قد تتكاثر فيها، والبقاء في المنازل عند الفجر والغسق، والابتعاد عن الحشرات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أستراليا تشهد انتشار فيروس التهاب الدماغ الياباني
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تشهد أستراليا انتشار فيروس التهاب الدماغ الياباني في عدة مناطق، ما دفع الحكومة الأسترالية إلى شراء كميات إضافية من اللقاحات المضادة.
وكشفت السلطات الأسترالية عن أن فيروس التهاب الدماغ الياباني قد يسبب الوفاة وينتقل عبر البعوض، وذلك بعد انتشار الفيروس للمرة الأولى على الساحل الشرقي للبلاد التي ضربتها الفيضانات، بحسب قناة "العربية
".
وبدأ انتشار الفيروس في المناطق الجنوبية في أستراليا بعدما كان محصورا في الشمال، حيث وصل إلى ولاية أستراليا الجنوبية منذ أواخر فبراير/ الماضي، وأصاب 17 شخصا مع تسجيل حالتي وفاة مؤكدتين، بحسب السلطات الصحية في الولاية.
وبحسب وزارة الصحة الأسترالية فإن أقل من 1% من المصابين بالفيروس قد يصابون بمرض خطير كالتهاب الدماغ، مشيرة إلى أن من بين أعراض المرض تصلب في الرقبة وصداع شديد وغيبوبة، ونادرا ما تحدث مضاعفات عصبية دائمة أو وفاة.
وتعتزم الحكومة الأسترالية تخصيص 69 مليون دولار أسترالي (51 مليون دولار أمريكي) لاتخاذ تادبير السيطرة على الوضع وتشمل شراء 130 ألف جرعة لقاح إضافية، لزيادة مخزون الجرعات الحالي والذي يضم 15 ألف جرعة، وتعزيز المراقبة.
وأهابت السلطات المحلية الأسترالية بالمواطنين بمحاولة تجنب لسعات البعوض عن طريق تغطية الجلد المكشوف، واستخدام المواد الطاردة للحشرات، وإزالة أوعية المياه التي قد تتكاثر فيها، والبقاء في المنازل عند الفجر والغسق، والابتعاد عن الحشرات.