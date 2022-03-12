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أستراليا تعلن اقترابها من التعايش مع كوفيد-19
أستراليا تعلن اقترابها من التعايش مع كوفيد-19
صرح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بأن بلاده تقترب من التعايش مع فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وكأنه أنفلونزا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T06:34+0000
2022-03-12T06:34+0000
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ونقلت رويترز عن موريسون قوله إن الزعماء السياسيين في البلاد يريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعايش مع كوفيد-19 كما لو كان أنفلونزا، لكنهم سيستشيرون خبراء الصحة.تأتي تصريحات موريسون بعد يوم من اجتماعه مع مجلس الوزراء والزعماء الاتحاديين، حيث قال إنهم ناقشوا الانتقال إلى المرحلة "D" من الخطة العامة للتصدي للجائحة.وأوضح رئيس الحكومة الأسترالية: "مطاراتنا أصبحت مفتوحة من جديد ويمكن للوافدين الدوليين القدوم وهناك الآن إعفاءات من الحجر الصحي للأشخاص العائدين لذلك نحن في المرحلة D إلى حد كبير".وأضاف موريسون، أن الزعماء يريدون إلغاء شرط العزل للمخالطين للمصابين بكوفيد-19 وسيطلبون المزيد من النصائح حول هذا الأمر من لجنة من الخبراء.
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أخبار العالم الآن

أستراليا تعلن اقترابها من التعايش مع كوفيد-19

06:34 GMT 12.03.2022
© REUTERS / DAVID GRAYرئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون
رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / DAVID GRAY
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صرح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بأن بلاده تقترب من التعايش مع فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وكأنه أنفلونزا.
ونقلت رويترز عن موريسون قوله إن الزعماء السياسيين في البلاد يريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعايش مع كوفيد-19 كما لو كان أنفلونزا، لكنهم سيستشيرون خبراء الصحة.
تأتي تصريحات موريسون بعد يوم من اجتماعه مع مجلس الوزراء والزعماء الاتحاديين، حيث قال إنهم ناقشوا الانتقال إلى المرحلة "D" من الخطة العامة للتصدي للجائحة.
وأوضح رئيس الحكومة الأسترالية: "مطاراتنا أصبحت مفتوحة من جديد ويمكن للوافدين الدوليين القدوم وهناك الآن إعفاءات من الحجر الصحي للأشخاص العائدين لذلك نحن في المرحلة D إلى حد كبير".
وأضاف موريسون، أن الزعماء يريدون إلغاء شرط العزل للمخالطين للمصابين بكوفيد-19 وسيطلبون المزيد من النصائح حول هذا الأمر من لجنة من الخبراء.
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