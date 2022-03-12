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https://arabic.sputniknews.com/20220312/ألمانيا-تخطط-لإلغاء-الاعتماد-على-النفط-الروسي-بحلول-نهاية-العام-الجاري-1059800240.html
ألمانيا تخطط لإلغاء الاعتماد على النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري
ألمانيا تخطط لإلغاء الاعتماد على النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري
أعلن وزير الشؤون الاقتصادية في ألمانيا، روبرت هابيك، أن بلاده تخطط للتخلي عن النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن التخلي عن الغاز... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T12:09+0000
2022-03-12T12:09+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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برلين - سبوتنيك. وقال هابيكن في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية:وفي الوقت نفسه، أشار الوزير الألماني إلى أنه "لا توجد أسباب للاعتقاد بأن روسيا ستوقف صادرات الطاقة، لكن برلين تستعد لكل سيناريو".وفي سياق متصل، أكدت وزارة الطاقة الألمانية أنه "لا سبب للاعتقاد بأن روسيا ستوقف صادراتها من الغاز والطاقة، ولكن برلين مستعدة لكل السيناريوهات".
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العالم, أخبار ألمانيا

ألمانيا تخطط لإلغاء الاعتماد على النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري

12:09 GMT 12.03.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt"التيار الشمالي_2"
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt
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أعلن وزير الشؤون الاقتصادية في ألمانيا، روبرت هابيك، أن بلاده تخطط للتخلي عن النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن التخلي عن الغاز سيكون أكثر صعوبة.
برلين - سبوتنيك. وقال هابيكن في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية:
"نحن نعمل كل يوم، وأحيانًا كل ليلة، لتقليل الاعتماد على النفط والفحم والغاز الروسي. كل يوم، وحتى كل ساعة، نقترب خطوة واحدة من قول وداعًا للواردات الروسية. إذا نجحنا.. فسنستقل عن الفحم الروسي بحلول الخريف وبحلول نهاية العام سنكون شبه مستقلين عن النفط الروسي".
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير الألماني إلى أنه "لا توجد أسباب للاعتقاد بأن روسيا ستوقف صادرات الطاقة، لكن برلين تستعد لكل سيناريو".
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الطاقة الألمانية أنه "لا سبب للاعتقاد بأن روسيا ستوقف صادراتها من الغاز والطاقة، ولكن برلين مستعدة لكل السيناريوهات".
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