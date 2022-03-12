https://arabic.sputniknews.com/20220312/أمريكا-تدرس-خفض-ضريبة-البنزين-بعد-غضب-المواطنين-من-ارتفاع-الأسعار-1059794952.html
أمريكا تدرس خفض ضريبة البنزين بعد غضب المواطنين من ارتفاع الأسعار
أمريكا تدرس خفض ضريبة البنزين بعد غضب المواطنين من ارتفاع الأسعار
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن خفض ضريبة البنزين في الولايات المتحدة من بين الخيارات التي يجري بحثها للتخفيف عن المستهلكين. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T10:18+0000
2022-03-12T10:18+0000
2022-03-12T10:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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وحسب "رويترز"، أضافت يلين للصحفيين يوم الجمعة في دنفر بولاية كولورادو "ندرس مجموعة من الأشياء التي قد نقوم بها للتخفيف عن المستهلكين. ضريبة البنزين أحد الأمور المطروحة".ولكنها أعربت عن تخوفها من أن يعود خفض ضريبة البنزين بفوائد على شركات النفط وليس المستهلكين.وأشارت إلى أن تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم قد يؤدي إلى ركود.ولكنها أوضحت أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا بد وأن يكون قادرا على التوصل لتوازن بين تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار البنزين في أمريكا إلى مستوى قياسي جديد، حيث سجل الغالون الواحد 4.14 دولارا، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.وحسب سي إن إن نقلا عن شركة "إيه إيه إيه" التي تقدم خدمة معلومات أسعار النفط أن سعر الغالون الواحد بلغ 4.14 دولار، مؤكدة أن السائقين الأمريكيين لم يدفعوا هذا القدر من المال مقابل البنزين من قبل.ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا الرقم يكسر الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولار للغالون منذ يوليو 2008.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الأمريكيون-غاضبون-من-ارتفاع-أسعار-البنزين-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1059650154.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
أمريكا تدرس خفض ضريبة البنزين بعد غضب المواطنين من ارتفاع الأسعار
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن خفض ضريبة البنزين في الولايات المتحدة من بين الخيارات التي يجري بحثها للتخفيف عن المستهلكين.
وحسب "رويترز"، أضافت يلين للصحفيين يوم الجمعة في دنفر بولاية كولورادو "ندرس مجموعة من الأشياء التي قد نقوم بها للتخفيف عن المستهلكين. ضريبة البنزين
أحد الأمور المطروحة".
ولكنها أعربت عن تخوفها من أن يعود خفض ضريبة البنزين بفوائد على شركات النفط وليس المستهلكين.
وأشارت إلى أن تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم قد يؤدي إلى ركود.
ولكنها أوضحت أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا بد وأن يكون قادرا على التوصل لتوازن بين تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار البنزين في أمريكا إلى مستوى قياسي جديد، حيث سجل الغالون الواحد 4.14 دولارا، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وحسب سي إن إن
نقلا عن شركة "إيه إيه إيه" التي تقدم خدمة معلومات أسعار النفط أن سعر الغالون الواحد بلغ 4.14 دولار، مؤكدة أن السائقين الأمريكيين لم يدفعوا هذا القدر من المال مقابل البنزين من قبل.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا الرقم يكسر الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولار للغالون منذ يوليو 2008.