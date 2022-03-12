https://arabic.sputniknews.com/20220312/أنصار-الله-تنفي-إعلان-التحالف-تحرير-أمريكيتين-من-صنعاء-1059788537.html

"أنصار الله" تنفي إعلان التحالف تحرير أمريكيتين من صنعاء

"أنصار الله" تنفي إعلان التحالف تحرير أمريكيتين من صنعاء

نفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، تحرير مواطنتين أمريكيتين كانتا محتجزتين في العاصمة صنعاء التي... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T03:07+0000

2022-03-12T03:07+0000

2022-03-12T03:07+0000

الحرب على اليمن

السعودية

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القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث وزارة الداخلية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله"، العميد عبد الخالق العجري، حسب ما نقله عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "امرأتين يمنيتين تحملان الجنسية الأمريكية فرتا إلى محافظة عدن بعد خلافات عائلية بين أسرتيهما وزوجيهما" وأنه لم يمر على الزواج سوى ثلاثة أسابيع.وذكر العميد العجري أن "فرار الزوجتين إلى محافظة عدن بعد التنسيق مع والدتهن المقيمة في أمريكا"، مشيراً إلى "الوثائق تثبت أن الزواج من الفتاتين كان بهدف الحصول على الجنسية الأمريكية".وقال إن "ادعاءات ناطق تحالف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] أن الفتاتين كانتا في الاحتجاز وأنه تم تحريرهما بتنسيق أمني بين الولايات المتحدة والسعودية غير صحيح".واعتبر متحدث وزارة الداخلية في صنعاء، إعلان التحالف "ادعاءات سخيفة ولا أساس لها من الصحة، وبحثٌ عن إنجازات وهمية على هامش القضايا والمشاكل الاجتماعية"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد تركي المالكي، أنه "تم تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء والواقعة تحت سيطرة الحوثيين ونقلهما إلى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلى الرياض"، مضيفاً أن "الفتاتين الأمريكتين تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية، واحتجاز جوازات السفر الخاصة بهما، وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال عملية أمنية خاصة تم تحريرهما".وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-8-مسلحين-من-أنصار-الله-شمالي-تعز-1059788356.html

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الحرب على اليمن, السعودية