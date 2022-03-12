عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220312/أوبر-تفرض-رسوم-بنزين-في-رحلات-ركابها-بسبب-أزمة-الوقود-العالمية-1059793120.html
‏"أوبر" تفرض رسوم بنزين في رحلات ركابها بسبب أزمة الوقود العالمية
‏"أوبر" تفرض رسوم بنزين في رحلات ركابها بسبب أزمة الوقود العالمية
قررت شركة "أوبر" الأمريكية لخدمات النقل إضافة "رسوم وقود إضافية مؤقتة" إلى أسعار رحلاتها، ‏وذلك لمساعدة السائقين على دفع أسعار الغاز القياسية في جميع أنحاء... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T09:18+0000
2022-03-12T09:18+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1054339717_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_71850818731572d81421febce2200474.jpg
وأوضحت "أوبر" في مدونة لها، أمس الجمعة، أن عملاء الرحلات سيدفعون رسوما إضافية بقيمة 0.45 دولار أمريكي أو 0.55 دولار في كل رحلة من رحلات "أوبر"، كما سيدفع عملاء "أوبر إيتس" لخدمات التوصيل إما 0.35 أو 0.45 دولار لكل طلب واحد، وذلك اعتمادا على موقعهم.وسيتم تحويل رسوم البنزين الإضافية بالكامل إلى السائقين، وستستمر هذه الخطة خلال 60 يوما القادمة بدءا من 16 مارس/ آذار الجاري، وسيتم تطبيقها حتى في حال اختيار رحلة بسيارة كهربائية لا تعمل بالوقود.ورغم ذلك ألمحت "أوبر" أنها "ستواصل مراقبة أسعار الغاز وقد تجري تغييرات إضافية".وأدت أسعار الغاز المرتفعة إلى عمل بعض سائقي "أوبر" بأجر أقل من الحد الأدنى للأجور، خاصة في ولاية كاليفورنيا، حيث كان متوسط سعر غالون الغاز العادي أمس الجمعة 5.802 دولار، وهو أعلى بكثير من المتوسط الوطني، بينما اختار بعض سائقي "أوبر" عدم العمل على الإطلاق بسبب سعر الغاز.وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار البنزين في أمريكا إلى مستوى قياسي جديد، حيث سجل الغالون الواحد 4.14 دولارا، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.وحسب سي إن إن نقلا عن شركة "إيه إيه إيه" التي تقدم خدمة معلومات أسعار النفط أن سعر الغالون الواحد بلغ 4.14 دولار، مؤكدة أن السائقين الأمريكيين لم يدفعوا هذا القدر من المال مقابل البنزين من قبل.ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا الرقم يكسر الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولار للغالون منذ يوليو 2008.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/أوبر-تخفض-أسعارها-في-القاهرة-بعد-أسابيع-من-دخول-منافس-صيني-السوق-المصرية-1057533079.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1054339717_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_88118d3d8df1e5fe7e5317e03479b108.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

‏"أوبر" تفرض رسوم بنزين في رحلات ركابها بسبب أزمة الوقود العالمية

09:18 GMT 12.03.2022
© REUTERS / Phil Nobleشركة "أوبر" الأمريكية
شركة أوبر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
شركة "أوبر" الأمريكية
© REUTERS / Phil Noble
تابعنا عبرGoogle news
قررت شركة "أوبر" الأمريكية لخدمات النقل إضافة "رسوم وقود إضافية مؤقتة" إلى أسعار رحلاتها، ‏وذلك لمساعدة السائقين على دفع أسعار الغاز القياسية في جميع أنحاء أمريكا.‏
وأوضحت "أوبر" في مدونة لها، أمس الجمعة، أن عملاء الرحلات سيدفعون رسوما إضافية بقيمة 0.45 دولار أمريكي أو 0.55 دولار في كل رحلة من رحلات "أوبر"، كما سيدفع عملاء "أوبر إيتس" لخدمات التوصيل إما 0.35 أو 0.45 دولار لكل طلب واحد، وذلك اعتمادا على موقعهم.
وسيتم تحويل رسوم البنزين الإضافية بالكامل إلى السائقين، وستستمر هذه الخطة خلال 60 يوما القادمة بدءا من 16 مارس/ آذار الجاري، وسيتم تطبيقها حتى في حال اختيار رحلة بسيارة كهربائية لا تعمل بالوقود.
أوبر تكسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
"أوبر" تخفض أسعارها في القاهرة بعد أسابيع من دخول منافس صيني السوق المصرية
31 يناير, 11:22 GMT
ورغم ذلك ألمحت "أوبر" أنها "ستواصل مراقبة أسعار الغاز وقد تجري تغييرات إضافية".
وأدت أسعار الغاز المرتفعة إلى عمل بعض سائقي "أوبر" بأجر أقل من الحد الأدنى للأجور، خاصة في ولاية كاليفورنيا، حيث كان متوسط سعر غالون الغاز العادي أمس الجمعة 5.802 دولار، وهو أعلى بكثير من المتوسط الوطني، بينما اختار بعض سائقي "أوبر" عدم العمل على الإطلاق بسبب سعر الغاز.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار البنزين في أمريكا إلى مستوى قياسي جديد، حيث سجل الغالون الواحد 4.14 دولارا، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وحسب سي إن إن نقلا عن شركة "إيه إيه إيه" التي تقدم خدمة معلومات أسعار النفط أن سعر الغالون الواحد بلغ 4.14 دولار، مؤكدة أن السائقين الأمريكيين لم يدفعوا هذا القدر من المال مقابل البنزين من قبل.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا الرقم يكسر الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولار للغالون منذ يوليو 2008.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:11 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала