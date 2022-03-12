https://arabic.sputniknews.com/20220312/إلغاء-407-رحلات-جوية-في-إسطنبول-بسبب-تساقط-الثلوج--1059791215.html
إلغاء 407 رحلات جوية في إسطنبول بسبب تساقط الثلوج
إلغاء 407 رحلات جوية في إسطنبول بسبب تساقط الثلوج
بلغ عدد رحلات الخطوط الجوية التركية الملغاة بسبب تساقط الثلوج في إسطنبول 407. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T07:52+0000
2022-03-12T07:52+0000
2022-03-12T07:52+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
ثلوج
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وبحسب بوابة "خبر تورك"، تسبب تساقط الثلوج بغزارة في إسطنبول، أمس الجمعة، في تعطيل حركة الاتصالات الجوية والبحرية والبرية. كما أدت كثافة الثلج المتساقط إلى إلغاء الدوام في المدارس والجامعات بسبب ضعف الرؤية، إضافة إلى تعليق حركة السفن عبر مضيق البوسفور. وبحسب البوابة، من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج بكثافة حتى مساء اليوم السبت.وكانت قد تعرضت اليونان أيضا، يوم الخميس، لتساقط كميات كثيفة من الثلوج ودرجات حرارة شديدة البرودة، مع هبوب رياح من الهواء البارد تشق طريقها إلى البلاد من شمال أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/العاصفة-الثلجية-الأقوى-على-لبنان-منذ-أعوام-وموعد-انحسارها-صور--1057277672.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, ثلوج
إلغاء 407 رحلات جوية في إسطنبول بسبب تساقط الثلوج
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بلغ عدد رحلات الخطوط الجوية التركية الملغاة بسبب تساقط الثلوج في إسطنبول 407.
وبحسب بوابة "خبر تورك"، تسبب تساقط الثلوج بغزارة في إسطنبول، أمس الجمعة، في تعطيل حركة الاتصالات الجوية والبحرية والبرية.
كما أدت كثافة الثلج المتساقط إلى إلغاء الدوام في المدارس والجامعات بسبب ضعف الرؤية، إضافة إلى تعليق حركة السفن عبر مضيق البوسفور.
وبحسب البوابة
، من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج بكثافة حتى مساء اليوم السبت.
وكانت قد تعرضت اليونان
أيضا، يوم الخميس، لتساقط كميات كثيفة من الثلوج ودرجات حرارة شديدة البرودة، مع هبوب رياح من الهواء البارد تشق طريقها إلى البلاد من شمال أوروبا.