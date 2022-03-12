https://arabic.sputniknews.com/20220312/إيران-تؤكد-أن-أمريكا-فشلت-في-محاولات-منع-صادراتها-النفطية-1059805170.html
إيران تؤكد أن أمريكا فشلت في محاولات منع صادراتها النفطية
إيران تؤكد أن أمريكا فشلت في محاولات منع صادراتها النفطية
أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم السبت، أن "محاولات واشنطن مصادرة شحنات وناقلات النفط الإيرانية، لم تحل دون تصدير طهران نفطها الخاضع لعقوبات أمريكية". 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:55+0000
2022-03-12T13:55+0000
2022-03-12T13:55+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104274/88/1042748830_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e2c1b0d399df293970df6258af04311f.jpg
وقال أوجي، في حوار مع صحيفة إيران الرسمية، "حاول العدو أكثر من مرة خفض صادرات إيران النفطية ومصادرة سفن البلاد خلال الأشهر الماضية"، مضيفا: "عندما رأى العدو أنه عاجز وغير قادر على وقف صادرتنا، انتقل تركيزه الى سفننا التي تنقل هذا النفط".وأظهرت وثائق قضائية أن "السلطات الأمريكية صادرت قبل أسابيع نحو 770 ألف برميل من النفط الذي انطلق عام 2020 من إيران وخضع لعمليات نقل وتحايل لإخفاء مصدره".ولم يتطرق الوزير لهذه القضية، لكنه قال للصحيفة "سمعتم عن حالة أو حالتين مماثلتين من مصادرة النفط، لكن محاولات أخرى حصلت وتم لحسن الحظ إفشالها من قبل قواتنا المسلحة".وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قال في وقت سابق، إن بلاده لن تحتاج لاستيراد البنزين في العام المقبل، مشيرا إلى أنها تعمل على تطوير حقول النفط والغاز لديها.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف أوجي أن "إيران لن تنتظر اتفاقية فيينا وسنقوم بتنفيذ مشاريع نفط وغاز مهمة بمساعدة موارد داخلية"، موضحا أنه خلال الـ6 أشهر الماضية تم توقيع عقود بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير حقول الغاز والنفط مع شركات محلية وأجنبية.وأشار إلى أنه تم توقيع 8 عقود لتجميع الغازات المصاحبة للنفط، خلال الأسبوع الماضي، كما أكد أوجي عدم حاجة إيران لاستيراد البنزين في العام المقبل بعد هذه الإجراءات.وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، قد أعلنت في وقت سابق، أنها تحاول الوصول إلى طاقة إنتاجية عالية من النفط، تعادل ما كانت تنتجه قبل فرض العقوبات الأمريكية، أي 4 ملايين برميل يوميا.يذكر أن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد صرح فور تعيينه في شهر أغسطس/آب 2021، بأن بلاده تعتزم تعزيز مكانتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وإعادة إنتاجها إلى السوق العالمي.وأوضح الوزير الإيراني أن البحث عن أسواق نفطية جديدة، إلى جانب صيانة الإنتاج ومنع بيع الخام، سيكون من بين مهامه الرئيسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/إيران-صادرات-البضائع-غير-النفطية-تجاوزت-مستوى-45-مليار-دولار-في-11-شهرا-1059359700.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104274/88/1042748830_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2787320bdab0cfddbc7eaaccab7b780b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران تؤكد أن أمريكا فشلت في محاولات منع صادراتها النفطية
تابعنا عبر
أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم السبت، أن "محاولات واشنطن مصادرة شحنات وناقلات النفط الإيرانية، لم تحل دون تصدير طهران نفطها الخاضع لعقوبات أمريكية".
وقال أوجي، في حوار مع صحيفة إيران الرسمية
، "حاول العدو أكثر من مرة خفض صادرات إيران النفطية ومصادرة سفن البلاد خلال الأشهر الماضية"، مضيفا: "عندما رأى العدو أنه عاجز وغير قادر على وقف صادرتنا، انتقل تركيزه الى سفننا التي تنقل هذا النفط".
وأظهرت وثائق قضائية أن "السلطات الأمريكية صادرت قبل أسابيع نحو 770 ألف برميل من النفط الذي انطلق عام 2020 من إيران وخضع لعمليات نقل وتحايل لإخفاء مصدره".
ولم يتطرق الوزير لهذه القضية، لكنه قال للصحيفة "سمعتم عن حالة أو حالتين مماثلتين من مصادرة النفط، لكن محاولات أخرى حصلت وتم لحسن الحظ إفشالها من قبل قواتنا المسلحة".
وشدد أوجي، على أن صادرات النفط الإيرانية زادت على الرغم من العقوبات، مشيرا الى أن "الدول التي فرضت عقوبات على إيران خلصت الى أن تحقيق نيتها بتصفير صادراتنا من النفط لن يكون ممكنا".
وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قال في وقت سابق، إن بلاده لن تحتاج لاستيراد البنزين في العام المقبل
، مشيرا إلى أنها تعمل على تطوير حقول النفط والغاز لديها.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية
، أضاف أوجي أن "إيران لن تنتظر اتفاقية فيينا وسنقوم بتنفيذ مشاريع نفط وغاز مهمة بمساعدة موارد داخلية"، موضحا أنه خلال الـ6 أشهر الماضية تم توقيع عقود بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير حقول الغاز والنفط مع شركات محلية وأجنبية.
وأشار إلى أنه تم توقيع 8 عقود لتجميع الغازات المصاحبة للنفط، خلال الأسبوع الماضي، كما أكد أوجي عدم حاجة إيران
لاستيراد البنزين في العام المقبل بعد هذه الإجراءات.
وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، قد أعلنت في وقت سابق، أنها تحاول الوصول إلى طاقة إنتاجية عالية من النفط، تعادل ما كانت تنتجه قبل فرض العقوبات الأمريكية، أي 4 ملايين برميل يوميا
.
يذكر أن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد صرح فور تعيينه في شهر أغسطس/آب 2021، بأن بلاده تعتزم تعزيز مكانتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط
(أوبك) وإعادة إنتاجها إلى السوق العالمي.
وأوضح الوزير الإيراني أن البحث عن أسواق نفطية جديدة، إلى جانب صيانة الإنتاج ومنع بيع الخام، سيكون من بين مهامه الرئيسية.