https://arabic.sputniknews.com/20220312/إيران-تحذر-إسرائيل-وتوجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-بعد-الاعتداء-الإجرامي-الأخير-1059793440.html
إيران تحذر إسرائيل وتوجه رسالة إلى مجلس الأمن بعد "الاعتداء الإجرامي" الأخير
إيران تحذر إسرائيل وتوجه رسالة إلى مجلس الأمن بعد "الاعتداء الإجرامي" الأخير
وجهت إيران تحذيرا إلى إسرائيل، واصفة الاعتداء الذي قامت به وأدى إلى مقتل اثنين من القوات الاستشارية الإيرانية في سوريا بـ"الإجرامي والإرهابي". 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T09:22+0000
2022-03-12T09:22+0000
2022-03-12T09:22+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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ووجه سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، محذرا إسرائيل من مغبة مثل هذه الأعمال الشريرة في المنطقة، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وقال روانجي، في رسالته، إن "القوات الاستشارية الإيرانية تتواجد في سوريا بطلب ودعوة رسمية من الحكومة السورية لتقديم الخدمات الاستشارية لمساعدة القوات العسكرية السورية في مكافحة الارهاب خاصة تنظيم داعش الإرهابي"، مضيفا أن إيران تعتبر الهجوم الإرهابي الأخير عملا استفزازيا شديدا ومتعمدا وهدفه رفع التوترات إلى مستوى غير قابل للسيطرة.وتابع: أن "هذه العمل الاستفزازي والإجرامي يتعارض مع القوانين الدولية وميثاق منظمة الأمم المتحدة ويستوجب مسؤولية جزائية على الكيان الإسرائيلي وجميع الذين ساعدوه بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بأي صورة أخرى في ارتكاب أو تنفيذ هذا العمل الإرهابي".وشدد على ضرورة إدانة هذا العمل بحزم من قبل المجتمع العالمي بصورة عامة ومجلس الأمن الدولي بصورة خاصة، محملا "الكيان الإسرائيلي مسؤولية أعماله غير القانونية التي تعد تهديدا جادا للسلام والأمن الدوليين".وكان الحرس الثوري الإيراني قد تعهد، الثلاثاء الماضي، بالثأر لمقتل اثنين من مقاتليه بغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا.ووفقا لوكالة "تسنيم": "استشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة إثر هجوم المقاتلات الصهيونية على ريف دمشق".وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن الحرس الثوري، بأن "النظام الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".وأعلن الجيش الإسرائيلي رفع درجة تأهبه في المناطق الشمالية عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من أفراده بقصف جوي إسرائيلي في دمشق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/قناة-فيلق-القدس-تتحدث-عن-قصف-الجيش-الإيراني-قاعدة-إسرائيلية-في-الجولان-بـ50-صاروخا-1059663561.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
إيران تحذر إسرائيل وتوجه رسالة إلى مجلس الأمن بعد "الاعتداء الإجرامي" الأخير
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وجهت إيران تحذيرا إلى إسرائيل، واصفة الاعتداء الذي قامت به وأدى إلى مقتل اثنين من القوات الاستشارية الإيرانية في سوريا بـ"الإجرامي والإرهابي".
ووجه سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، محذرا إسرائيل من مغبة مثل هذه الأعمال الشريرة في المنطقة، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية
.
وقال روانجي، في رسالته، إن "القوات الاستشارية الإيرانية تتواجد في سوريا بطلب ودعوة رسمية من الحكومة السورية لتقديم الخدمات الاستشارية لمساعدة القوات العسكرية السورية في مكافحة الارهاب خاصة تنظيم داعش الإرهابي"، مضيفا أن إيران تعتبر الهجوم الإرهابي الأخير عملا استفزازيا شديدا ومتعمدا وهدفه رفع التوترات إلى مستوى غير قابل للسيطرة.
وتابع: أن "هذه العمل الاستفزازي والإجرامي يتعارض مع القوانين الدولية وميثاق منظمة الأمم المتحدة ويستوجب مسؤولية جزائية على الكيان الإسرائيلي وجميع الذين ساعدوه بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بأي صورة أخرى في ارتكاب أو تنفيذ هذا العمل الإرهابي".
وشدد على ضرورة إدانة هذا العمل بحزم من قبل المجتمع العالمي بصورة عامة ومجلس الأمن الدولي بصورة خاصة، محملا "الكيان الإسرائيلي مسؤولية أعماله غير القانونية التي تعد تهديدا جادا للسلام والأمن الدوليين".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد تعهد، الثلاثاء الماضي، بالثأر لمقتل اثنين من مقاتليه
بغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا.
ووفقا لوكالة "تسنيم": "استشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة إثر هجوم المقاتلات الصهيونية على ريف دمشق".
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن الحرس الثوري
، بأن "النظام الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي
رفع درجة تأهبه في المناطق الشمالية عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من أفراده بقصف جوي إسرائيلي في دمشق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.