https://arabic.sputniknews.com/20220312/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بـإدانة-الكيان-الصهيوني-لقتله-إيرانيين-في-سوريا-1059798017.html

إيران تطالب مجلس الأمن بـ"إدانة الكيان الصهيوني" لقتله إيرانيين في سوريا

إيران تطالب مجلس الأمن بـ"إدانة الكيان الصهيوني" لقتله إيرانيين في سوريا

طالبت إيران مجلس الامن الدولي بإدانة إسرائيل، بسبب قيامها باغتيال مستشارين إيرانيين في سوريا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T11:26+0000

2022-03-12T11:26+0000

2022-03-12T11:26+0000

أخبار إيران

إسرائيل

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وحسب رسالة بعث بها مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، فقد حمل "الكيان الصهيوني مسؤولية اغتيال اثنين من القوات الاستشارية الإيرانية في سوريا"، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.واعتبر روانجي قيام إسرائيل بهذا العمل استفزازا لبلاده، مؤكدا أنه "عمل إجرامي وجبان وإرهابي".وقالت الرسالة: "في فجر يوم الاثنين 7 مارس 2022، نفذ الكيان الاسرائيلي في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة اراضي الجمهورية العربية السورية هجمات صاروخية على منطقة في شمال دمشق أدت إلى استشهاد اثنين من القوات الإيرانية التي تقوم بتقديم المشورة للقوات العسكرية السورية في مواجهة الإرهاب بسوريا".وقال: "إيران تعتبر الهجوم الإرهابي الأخير عملا استفزازيا شديدا ومتعمدا هدفه رفع التوترات إلى مستوى غير قابل للسيطرة وضرب التنسيق بين المكافحين للإرهاب في المنطقة خاصة في مكافحة داعش".وطالب روانجي "المجتمع العالمي بصورة عامة ومجلس الأمن الدولي بصورة خاصة بإدانة هذا العمل الاستفزازي والإجرامي بحزم، وأن يحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية أعماله غير القانونية التي تعد تهديدا جادا للسلام والأمن الدوليين".

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