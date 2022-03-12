https://arabic.sputniknews.com/20220312/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بـإدانة-الكيان-الصهيوني-لقتله-إيرانيين-في-سوريا-1059798017.html
إيران تطالب مجلس الأمن بـ"إدانة الكيان الصهيوني" لقتله إيرانيين في سوريا
إيران تطالب مجلس الأمن بـ"إدانة الكيان الصهيوني" لقتله إيرانيين في سوريا
طالبت إيران مجلس الامن الدولي بإدانة إسرائيل، بسبب قيامها باغتيال مستشارين إيرانيين في سوريا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T11:26+0000
2022-03-12T11:26+0000
2022-03-12T11:26+0000
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وحسب رسالة بعث بها مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، فقد حمل "الكيان الصهيوني مسؤولية اغتيال اثنين من القوات الاستشارية الإيرانية في سوريا"، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.واعتبر روانجي قيام إسرائيل بهذا العمل استفزازا لبلاده، مؤكدا أنه "عمل إجرامي وجبان وإرهابي".وقالت الرسالة: "في فجر يوم الاثنين 7 مارس 2022، نفذ الكيان الاسرائيلي في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة اراضي الجمهورية العربية السورية هجمات صاروخية على منطقة في شمال دمشق أدت إلى استشهاد اثنين من القوات الإيرانية التي تقوم بتقديم المشورة للقوات العسكرية السورية في مواجهة الإرهاب بسوريا".وقال: "إيران تعتبر الهجوم الإرهابي الأخير عملا استفزازيا شديدا ومتعمدا هدفه رفع التوترات إلى مستوى غير قابل للسيطرة وضرب التنسيق بين المكافحين للإرهاب في المنطقة خاصة في مكافحة داعش".وطالب روانجي "المجتمع العالمي بصورة عامة ومجلس الأمن الدولي بصورة خاصة بإدانة هذا العمل الاستفزازي والإجرامي بحزم، وأن يحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية أعماله غير القانونية التي تعد تهديدا جادا للسلام والأمن الدوليين".
https://arabic.sputniknews.com/20220309/-إيران-تتوعد-إسرائيل-بعد-مقتل-اثنين-من-الحرس-الثوري-في-سوريالن-تمر-من-دون-رد-1059652684.html
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أخبار إيران, إسرائيل
إيران تطالب مجلس الأمن بـ"إدانة الكيان الصهيوني" لقتله إيرانيين في سوريا
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طالبت إيران مجلس الامن الدولي بإدانة إسرائيل، بسبب قيامها باغتيال مستشارين إيرانيين في سوريا.
وحسب رسالة بعث بها مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، فقد حمل "الكيان الصهيوني مسؤولية اغتيال اثنين من القوات الاستشارية الإيرانية في سوريا"، وفقا لوكالة تسنيم
الإيرانية.
واعتبر روانجي قيام إسرائيل بهذا العمل استفزازا لبلاده
، مؤكدا أنه "عمل إجرامي وجبان وإرهابي".
وقالت الرسالة: "في فجر يوم الاثنين 7 مارس 2022، نفذ الكيان الاسرائيلي في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة اراضي الجمهورية العربية السورية هجمات صاروخية على منطقة في شمال دمشق أدت إلى استشهاد اثنين من القوات الإيرانية التي تقوم بتقديم المشورة للقوات العسكرية السورية في مواجهة الإرهاب بسوريا".
وحول طبيعة الوجود الإيراني في سوريا لفت روانجي في رسالته إلى أن تلك القوات الاستشارية حسب تعبيره جاءت "بطلب ودعوة رسمية من الحكومة السورية لتقديم الخدمات الاستشارية لمساعدة القوات العسكرية السورية في مكافحة الارهاب خاصة تنظيم داعش الارهابي".
وقال: "إيران تعتبر الهجوم الإرهابي الأخير عملا استفزازيا شديدا ومتعمدا هدفه رفع التوترات إلى مستوى غير قابل للسيطرة وضرب التنسيق بين المكافحين للإرهاب في المنطقة خاصة في مكافحة داعش".
وطالب روانجي "المجتمع العالمي بصورة عامة ومجلس الأمن الدولي
بصورة خاصة بإدانة هذا العمل الاستفزازي والإجرامي بحزم، وأن يحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية أعماله غير القانونية التي تعد تهديدا جادا للسلام والأمن الدوليين".