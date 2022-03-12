https://arabic.sputniknews.com/20220312/إيران-يتم-تجهيز-الأرضية-لحرب-روسيا-وأوكرانيا-منذ-3-عقود-وأمريكا-والناتو-يريدان-ابتلاع-العالم-1059810078.html

إيران: يتم تجهيز الأرضية لحرب روسيا وأوكرانيا منذ 3 عقود وأمريكا والناتو يريدان ابتلاع العالم

إيران: يتم تجهيز الأرضية لحرب روسيا وأوكرانيا منذ 3 عقود وأمريكا والناتو يريدان ابتلاع العالم

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن "النظام الدولي يتغير، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي"، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز الأرضية للحرب الأوكرانية... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T15:46+0000

2022-03-12T15:46+0000

2022-03-12T15:47+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال الملتقى السنوي الخامس عشر للطلاب والأساتذة الإيرانيين في الخارج، في مشهد، إن "سياسة إيران في هذا الصدد مستقلة وقائمة على السياسة الخارجية"، مؤكدا أن بلاده "تعارض الحرب وابتلاع العالم من قبل أمريكا والناتو"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكان محمد كلبايكاني مدير مكتب المرشد الأعلى الإيراني، قال إنه "كانت هناك خطط لمهاجمة روسيا ولكن الرئيس الروسي بوتين كان ذكيا وأخذ بزمام المبادرة.ووفقا لصحيفة "جماران" الإيرانية المقربة من خامنئي، جاء ذلك في تصريحات للمسؤول الإيراني اليوم السبت.وأضاف كلبايكاني أن الأنظمة الفاسدة دمرت العالم، متابعا: "هل تعلمون ما فعلته بريطانيا الشريرة؟ لقد خططوا للهجوم على روسيا، لكن الرئيس الروسي كان رجلا ذكيا واستبق خططهم"، بحسب الصحيفة.وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أن هناك محاولات من جميع الدول لمنع خروج الأزمة الأوكرانية عن السيطرة، مؤكدا أن بلاده تعمل مع روسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.وعن موقف طهران من الأزمة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "نرفض الحروب لحل الأزمات الدولية وطهران قامت بمساع لمنع الحرب"، معتبرا أن التطورات في أوكرانيا "سببها سلوك توسعي من قبل الناتو [حلف شمال الأطلسي]".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/إيران-تحريض-الناتو-هو-سبب-أزمة-أوكرانيا-وتحليقه-قرب-حدودنا-مبعث-قلق-1059039464.html

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