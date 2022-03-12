https://arabic.sputniknews.com/20220312/الأمم-المتحدة-تدعو-لمنع-الحوادث-في-محطات-الطاقة-النووية-بأوكرانيا-1059788952.html
الأمم المتحدة تدعو لمنع الحوادث في محطات الطاقة النووية بأوكرانيا
الأمم المتحدة تدعو لمنع الحوادث في محطات الطاقة النووية بأوكرانيا
دعت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح النووي ايدزومي ناكاميتسو، إلى أن تفعل الأطراف كل شيء بوسعها لمنع الحوادث في محطات الطاقة... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T04:47+0000
2022-03-12T04:47+0000
2022-03-12T04:47+0000
العالم
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وقالت ناكاميتسو خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "حوادث في المنشآت النووية بأوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لصحة المواطنين والبيئة. يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع ذلك".وأشارت المتحدثة إلى أن إمكانية وقوع حادث بسبب انقطاع الكهرباء عن المفاعلات أو عدم إمكانية إدارة المحطات تزداد كل يوم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الأمم المتحدة تدعو لمنع الحوادث في محطات الطاقة النووية بأوكرانيا
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دعت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح النووي ايدزومي ناكاميتسو، إلى أن تفعل الأطراف كل شيء بوسعها لمنع الحوادث في محطات الطاقة النووية بأوكرانيا.
وقالت ناكاميتسو خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "حوادث في المنشآت النووية بأوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لصحة المواطنين والبيئة. يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع ذلك".
وأشارت المتحدثة إلى أن إمكانية وقوع حادث بسبب انقطاع الكهرباء عن المفاعلات أو عدم إمكانية إدارة المحطات تزداد كل يوم.