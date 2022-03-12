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https://arabic.sputniknews.com/20220312/الأمم-المتحدة-47-طفلا-سقطوا-بين-قتيل-وجريح-منذ-بداية-2022-جراء-المعارك-في-اليمن-1059795481.html
الأمم المتحدة: 47 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح منذ بداية 2022 جراء المعارك في اليمن
الأمم المتحدة: 47 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح منذ بداية 2022 جراء المعارك في اليمن
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن عدد الأطفال الذين سقطوا ما بين قتيل وجريح، منذ مطلع العام الجاري، جراء تصاعد الصراع الدائر في اليمن، للعام السابع على... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T10:16+0000
2022-03-12T10:16+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في اليمن، فيليب دواميل، في بيان نشره موقع المنظمة الأممية: "في أعقاب اشتداد النزاع في عام 2021، يستمر تصاعد العنف هذا العام، وكالعادة، فإن الأطفال هم أول وأكثر من يعاني".وأضاف: "تفيد تقارير بأن 47 طفلاً على الأقل قتلوا أو أصيبوا خلال أول شهرين من هذا العام في مناطق عدة في اليمن".وتابع: "منذ تصاعد النزاع في اليمن قبل حوالي سبع سنوات، تحققت الأمم المتحدة من مقتل وإصابة أكثر من 10200 طفل. من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير".ووجه المسؤول الأممي، دعوة إلى "أطراف النزاع وأولئك الذين بإمكانهم التأثير عليهم لحماية المدنيين حيثما كانوا. يجب الحفاظ على سلامة ورفاه الأطفال وضمان حمايتهم في كافة الأوقات".وختم ممثل اليونيسف في اليمن، بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن، قائلاً: "أصبح العنف والبؤس والحزن أمراً شائعاً في اليمن مع عواقب وخيمة على ملايين الأطفال والعائلات. لقد حان الوقت للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ مستدام حتى يتسنى لليمنيين وأطفالهم أن يحظوا بالعيش في السلام الذي يستحقون".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الأمم-المتحدة-بدون-اتخاذ-إجراء-عاجل-في-اليمن-يمكن-أن-يهوي-الملايين-في-المجاعة-1059773389.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني, العالم العربي

الأمم المتحدة: 47 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح منذ بداية 2022 جراء المعارك في اليمن

10:16 GMT 12.03.2022
© Sputnik . Hani Mohammedدمار اليمن
دمار اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Hani Mohammed
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن عدد الأطفال الذين سقطوا ما بين قتيل وجريح، منذ مطلع العام الجاري، جراء تصاعد الصراع الدائر في اليمن، للعام السابع على التوالي بلغ 47 طفلا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في اليمن، فيليب دواميل، في بيان نشره موقع المنظمة الأممية: "في أعقاب اشتداد النزاع في عام 2021، يستمر تصاعد العنف هذا العام، وكالعادة، فإن الأطفال هم أول وأكثر من يعاني".

وأضاف: "تفيد تقارير بأن 47 طفلاً على الأقل قتلوا أو أصيبوا خلال أول شهرين من هذا العام في مناطق عدة في اليمن".

وتابع: "منذ تصاعد النزاع في اليمن قبل حوالي سبع سنوات، تحققت الأمم المتحدة من مقتل وإصابة أكثر من 10200 طفل. من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير".
آثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
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أمس, 14:39 GMT
ووجه المسؤول الأممي، دعوة إلى "أطراف النزاع وأولئك الذين بإمكانهم التأثير عليهم لحماية المدنيين حيثما كانوا. يجب الحفاظ على سلامة ورفاه الأطفال وضمان حمايتهم في كافة الأوقات".

وختم ممثل اليونيسف في اليمن، بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن، قائلاً: "أصبح العنف والبؤس والحزن أمراً شائعاً في اليمن مع عواقب وخيمة على ملايين الأطفال والعائلات. لقد حان الوقت للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ مستدام حتى يتسنى لليمنيين وأطفالهم أن يحظوا بالعيش في السلام الذي يستحقون".

ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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