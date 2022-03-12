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https://arabic.sputniknews.com/20220312/الأهلي-يخسر-أمام-صن-داونز-ويصعب-فرص-صعوده-لربع-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1059811808.html
الأهلي يخسر أمام صن داونز ويصعب فرص صعوده لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
الأهلي يخسر أمام صن داونز ويصعب فرص صعوده لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
مني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري اليوم بهزيمة موجعة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، (1-0) لتتعقد فرص الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T16:18+0000
2022-03-12T16:18+0000
رياضة
ماتش الأهلي اليوم
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وبهزيمة المارد الأحمر اليوم، في جنوب أفريقيا، أمام صن داونز، أبقى رصيده عند 4 نقاط في المجموعة الأولى، بينما تصدر منافسه المجموعة بـ10 نقاط.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب بيتر شالوليلي، الذي سجل لصن داونز، في الدقيقة 23، ليضمن تأهل فريقه لربع نهائي البطولة.وبهذه النتيجة يتساوى الأهلي مع الهلال والمريخ السودانيين، الذي سيتنافس معهما على البطاقة الثانية في المجموعة، المؤهلة لربع النهائي.أما صن داونز فقد ضمن فرص تأهله حتى في حال خسارته مبارتي الهلال والمريخ مع فوز الأهلي في المبارتين المقبلتين، وحيث سيكون رصيد كل منهما 10 نقاط، لكن يتفوق صن داونز بفارق المواجهات المباشرة والتي تحدد ترتيب المجموعة ثم فارق الأهداف.وعلى أي حال أصبح أمام الأهلي فرصة للتأهل من خلال وصوله إلى المركز الثاني، وهو ما يتطلب الفوز على المريخ والهلال في مباراتي الجولة الخامسة والسادسة والتي ستقام في القاهرة.
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي

الأهلي يخسر أمام صن داونز ويصعب فرص صعوده لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

16:18 GMT 12.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHجماهير الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا
جماهير الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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مني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري اليوم بهزيمة موجعة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، (1-0) لتتعقد فرص الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.
وبهزيمة المارد الأحمر اليوم، في جنوب أفريقيا، أمام صن داونز، أبقى رصيده عند 4 نقاط في المجموعة الأولى، بينما تصدر منافسه المجموعة بـ10 نقاط.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب بيتر شالوليلي، الذي سجل لصن داونز، في الدقيقة 23، ليضمن تأهل فريقه لربع نهائي البطولة.
وبهذه النتيجة يتساوى الأهلي مع الهلال والمريخ السودانيين، الذي سيتنافس معهما على البطاقة الثانية في المجموعة، المؤهلة لربع النهائي.
أما صن داونز فقد ضمن فرص تأهله حتى في حال خسارته مبارتي الهلال والمريخ مع فوز الأهلي في المبارتين المقبلتين، وحيث سيكون رصيد كل منهما 10 نقاط، لكن يتفوق صن داونز بفارق المواجهات المباشرة والتي تحدد ترتيب المجموعة ثم فارق الأهداف.
وعلى أي حال أصبح أمام الأهلي فرصة للتأهل من خلال وصوله إلى المركز الثاني، وهو ما يتطلب الفوز على المريخ والهلال في مباراتي الجولة الخامسة والسادسة والتي ستقام في القاهرة.
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