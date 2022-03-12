https://arabic.sputniknews.com/20220312/الأهلي-يخسر-أمام-صن-داونز-ويصعب-فرص-صعوده-لربع-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1059811808.html
الأهلي يخسر أمام صن داونز ويصعب فرص صعوده لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
الأهلي يخسر أمام صن داونز ويصعب فرص صعوده لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
مني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري اليوم بهزيمة موجعة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، (1-0) لتتعقد فرص الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T16:18+0000
2022-03-12T16:18+0000
2022-03-12T16:18+0000
رياضة
ماتش الأهلي اليوم
نادي الأهلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103650/90/1036509014_0:242:3004:1932_1920x0_80_0_0_57101bc60ffd77a1ec85f5de7cf7658e.jpg
وبهزيمة المارد الأحمر اليوم، في جنوب أفريقيا، أمام صن داونز، أبقى رصيده عند 4 نقاط في المجموعة الأولى، بينما تصدر منافسه المجموعة بـ10 نقاط.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب بيتر شالوليلي، الذي سجل لصن داونز، في الدقيقة 23، ليضمن تأهل فريقه لربع نهائي البطولة.وبهذه النتيجة يتساوى الأهلي مع الهلال والمريخ السودانيين، الذي سيتنافس معهما على البطاقة الثانية في المجموعة، المؤهلة لربع النهائي.أما صن داونز فقد ضمن فرص تأهله حتى في حال خسارته مبارتي الهلال والمريخ مع فوز الأهلي في المبارتين المقبلتين، وحيث سيكون رصيد كل منهما 10 نقاط، لكن يتفوق صن داونز بفارق المواجهات المباشرة والتي تحدد ترتيب المجموعة ثم فارق الأهداف.وعلى أي حال أصبح أمام الأهلي فرصة للتأهل من خلال وصوله إلى المركز الثاني، وهو ما يتطلب الفوز على المريخ والهلال في مباراتي الجولة الخامسة والسادسة والتي ستقام في القاهرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103650/90/1036509014_310:0:2886:1932_1920x0_80_0_0_e5e2e61d0f21b3f0abe144ebc839bc41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي
الأهلي يخسر أمام صن داونز ويصعب فرص صعوده لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
تابعنا عبر
مني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري اليوم بهزيمة موجعة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، (1-0) لتتعقد فرص الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.
وبهزيمة المارد الأحمر اليوم، في جنوب أفريقيا، أمام صن داونز، أبقى رصيده عند 4 نقاط في المجموعة الأولى، بينما تصدر منافسه المجموعة بـ10 نقاط.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب بيتر شالوليلي، الذي سجل لصن داونز، في الدقيقة 23، ليضمن تأهل فريقه لربع نهائي البطولة.
وبهذه النتيجة يتساوى الأهلي مع الهلال والمريخ السودانيين، الذي سيتنافس معهما على البطاقة الثانية في المجموعة، المؤهلة لربع النهائي.
أما صن داونز فقد ضمن فرص تأهله حتى في حال خسارته مبارتي الهلال والمريخ مع فوز الأهلي في المبارتين المقبلتين، وحيث سيكون رصيد كل منهما 10 نقاط، لكن يتفوق صن داونز بفارق المواجهات المباشرة والتي تحدد ترتيب المجموعة ثم فارق الأهداف.
وعلى أي حال أصبح أمام الأهلي فرصة للتأهل من خلال وصوله إلى المركز الثاني، وهو ما يتطلب الفوز على المريخ والهلال في مباراتي الجولة الخامسة والسادسة والتي ستقام في القاهرة.