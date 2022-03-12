https://arabic.sputniknews.com/20220312/البرهان-يزور-جناح-السودان-في-إكسبو-2020-دبي-صور-1059808427.html
البرهان يزور جناح السودان في "إكسبو 2020 دبي"... صور
البرهان يزور جناح السودان في "إكسبو 2020 دبي"... صور
زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، معرض "إكسبو 2020 دبي"، ضمن زيارته الرسمية إلى الإمارات العربية... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T14:52+0000
2022-03-12T14:52+0000
2022-03-12T14:52+0000
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وعبّر البرهان في بيان رسمي عن إشادته بجناح السودان في المعرض العالمي، وكذلك بجهود القائمين عليه، من أجل إبراز وجه السودان المشرق، وعكس الإمكانيات المادية والبشرية التي تمتلكها بلاده.وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن معرض "إكسبو 2020 دبي" هو "عنوان لنهضة ونمو دولة الإمارات العربية المتحدة ومواكبتها لتطورات الحديثة في العالم"، بحسب قوله.كما أعلن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن دعم الحكومة والشعب السوداني لجناح السودان بمعرض "إكسبو 2020 بي"، مشيدا بقدرات الشباب في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار.وأكدت المفوض العام لجناح السودان في معرض "إكسبو 2020 دبي"، نبوية محمد محجوب، أن الجناح عكس الموارد البشرية والطبيعية التي تزخر بها السودان، وفقا للبيان.وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الجمعة، في قصر الشاطئ بأبو ظبي، وتناولت مباحثاتهما منح الإمارات ودائع كبيرة للبنوك السودانية، وإقامتها المشروعات التنموية في السودان للدفع بالاقتصاد السوداني، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وأكد الشيخ محمد بن زايد للبرهان أن الإمارات تدعم وتسهل كل المبادرات الوطنية التي تهدف الي استقرار السودان.كما شدد ابن زايد خلال لقائه البرهان بأبو ظبي، على أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية في السودان، وصولا إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية، وفقا وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
البرهان يزور جناح السودان في "إكسبو 2020 دبي"... صور
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زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، معرض "إكسبو 2020 دبي"، ضمن زيارته الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة.
وعبّر البرهان في بيان رسمي عن إشادته بجناح السودان في المعرض العالمي، وكذلك بجهود القائمين عليه، من أجل إبراز وجه السودان المشرق، وعكس الإمكانيات المادية والبشرية التي تمتلكها بلاده.
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن معرض "إكسبو 2020 دبي" هو "عنوان لنهضة ونمو دولة الإمارات العربية المتحدة ومواكبتها لتطورات الحديثة في العالم"، بحسب قوله.
كما أعلن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن دعم الحكومة والشعب السوداني لجناح السودان بمعرض "إكسبو 2020 بي"، مشيدا بقدرات الشباب في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار.
وأكدت المفوض العام لجناح السودان في معرض "إكسبو 2020 دبي"، نبوية محمد محجوب، أن الجناح عكس الموارد البشرية والطبيعية التي تزخر بها السودان، وفقا للبيان.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الجمعة، في قصر الشاطئ بأبو ظبي، وتناولت مباحثاتهما منح الإمارات ودائع كبيرة للبنوك السودانية
، وإقامتها المشروعات التنموية في السودان للدفع بالاقتصاد السوداني، وفقا لوكالة الأنباء السودانية
(سونا).
وأكد الشيخ محمد بن زايد للبرهان أن الإمارات تدعم وتسهل كل المبادرات الوطنية التي تهدف الي استقرار السودان.
كما شدد ابن زايد خلال لقائه البرهان بأبو ظبي، على أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية في السودان، وصولا إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية، وفقا وكالة الأنباء الإماراتية
(وام).