https://arabic.sputniknews.com/20220312/الجيش-الأمريكي-يسعى-لتسليم-أوكرانيا-أنظمة-دفاع-جوي-مضادة-للطائرات-المسيرة-1059789625.html
الجيش الأمريكي يسعى لتسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات المسيرة
الجيش الأمريكي يسعى لتسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات المسيرة
لجأت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى فريق خاص للاستجابة للطلب المتزايد لمبيعات الأسلحة الجديدة، ومن بينها أنظمة دفاعية تستخدم لإسقاط الطائرات المسيرة،... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T06:40+0000
2022-03-12T06:40+0000
2022-03-12T06:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت "رويترز"، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الفريق الخاص سيعمل على نقل الأسلحة الحالية إلى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا من أجل إيصاله إلى كييف.وأضاف المسؤولون أن مكتب الاستحواذ والاستدامة في البنتاغون (مشتري الأسلحة لوزارة الدفاع الأمريكية)، يعمل على تلبية الطلب المتزايد من الحلفاء الأوروبيين على أمل شحن أسلحة إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها.وأوضحوا أن فريق الاستجابة السريعة أعيد تنظيمه في الأيام الأخيرة للتنسيق والتغلب على البيروقراطية المتعلقة بالمبيعات مع إعطاء الأولوية لطلبات الحلفاء في أوروبا.وأشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية تكثف جهودها لتحديد الحلول الفعالة التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا، وأحد مجالات التركيز هو أنظمة الدفاع الجوي التي تستخدم تقنية مكافحة الطائرات المسيرة.ووفقا لرويترز، طلب البنتاغون مؤخرًا من صناعة الدفاع توفير أجهزة يمكن استخدامها لتعطيل أو إسقاط الطائرات بدون طيار، والتي يمكن أن تكون جاهزة للتسليم في غضون 120 يوما.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الدفاع-الروسية-الهدف-من-الأبحاث-البيولوجية-للبنتاغون-نقل-الجراثيم-عن-طريق-الطيوربين-أوكرانيا-وروسيا-1059702883.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الجيش الأمريكي يسعى لتسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات المسيرة
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لجأت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى فريق خاص للاستجابة للطلب المتزايد لمبيعات الأسلحة الجديدة، ومن بينها أنظمة دفاعية تستخدم لإسقاط الطائرات المسيرة، لتسليمها إلى أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي.
ونقلت "رويترز"، عن مسؤولين أميركيين
قولهم إن الفريق الخاص سيعمل على نقل الأسلحة الحالية إلى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا من أجل إيصاله إلى كييف.
وأضاف المسؤولون أن مكتب الاستحواذ والاستدامة في البنتاغون (مشتري الأسلحة لوزارة الدفاع الأمريكية)، يعمل على تلبية الطلب المتزايد من الحلفاء الأوروبيين على أمل شحن أسلحة إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها.
وأوضحوا أن فريق الاستجابة السريعة أعيد تنظيمه في الأيام الأخيرة للتنسيق والتغلب على البيروقراطية المتعلقة بالمبيعات مع إعطاء الأولوية لطلبات الحلفاء في أوروبا.
وأشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية تكثف جهودها لتحديد الحلول الفعالة التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا
، وأحد مجالات التركيز هو أنظمة الدفاع الجوي التي تستخدم تقنية مكافحة الطائرات المسيرة.
ووفقا لرويترز، طلب البنتاغون
مؤخرًا من صناعة الدفاع توفير أجهزة يمكن استخدامها لتعطيل أو إسقاط الطائرات بدون طيار، والتي يمكن أن تكون جاهزة للتسليم في غضون 120 يوما.