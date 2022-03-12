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الجيش الأمريكي يسعى لتسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات المسيرة
الجيش الأمريكي يسعى لتسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات المسيرة
لجأت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى فريق خاص للاستجابة للطلب المتزايد لمبيعات الأسلحة الجديدة، ومن بينها أنظمة دفاعية تستخدم لإسقاط الطائرات المسيرة،... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T06:40+0000
2022-03-12T06:40+0000
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ونقلت "رويترز"، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الفريق الخاص سيعمل على نقل الأسلحة الحالية إلى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا من أجل إيصاله إلى كييف.وأضاف المسؤولون أن مكتب الاستحواذ والاستدامة في البنتاغون (مشتري الأسلحة لوزارة الدفاع الأمريكية)، يعمل على تلبية الطلب المتزايد من الحلفاء الأوروبيين على أمل شحن أسلحة إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها.وأوضحوا أن فريق الاستجابة السريعة أعيد تنظيمه في الأيام الأخيرة للتنسيق والتغلب على البيروقراطية المتعلقة بالمبيعات مع إعطاء الأولوية لطلبات الحلفاء في أوروبا.وأشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية تكثف جهودها لتحديد الحلول الفعالة التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا، وأحد مجالات التركيز هو أنظمة الدفاع الجوي التي تستخدم تقنية مكافحة الطائرات المسيرة.ووفقا لرويترز، طلب البنتاغون مؤخرًا من صناعة الدفاع توفير أجهزة يمكن استخدامها لتعطيل أو إسقاط الطائرات بدون طيار، والتي يمكن أن تكون جاهزة للتسليم في غضون 120 يوما.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الدفاع-الروسية-الهدف-من-الأبحاث-البيولوجية-للبنتاغون-نقل-الجراثيم-عن-طريق-الطيوربين-أوكرانيا-وروسيا-1059702883.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

الجيش الأمريكي يسعى لتسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات المسيرة

06:40 GMT 12.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OFقوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF
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لجأت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى فريق خاص للاستجابة للطلب المتزايد لمبيعات الأسلحة الجديدة، ومن بينها أنظمة دفاعية تستخدم لإسقاط الطائرات المسيرة، لتسليمها إلى أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي.
ونقلت "رويترز"، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الفريق الخاص سيعمل على نقل الأسلحة الحالية إلى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا من أجل إيصاله إلى كييف.
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
الدفاع الروسية: هدف الأبحاث البيولوجية للبنتاغون نقل الجراثيم عن طريق الطيور من أوكرانيا إلى روسيا
10 مارس, 07:44 GMT
وأضاف المسؤولون أن مكتب الاستحواذ والاستدامة في البنتاغون (مشتري الأسلحة لوزارة الدفاع الأمريكية)، يعمل على تلبية الطلب المتزايد من الحلفاء الأوروبيين على أمل شحن أسلحة إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها.
وأوضحوا أن فريق الاستجابة السريعة أعيد تنظيمه في الأيام الأخيرة للتنسيق والتغلب على البيروقراطية المتعلقة بالمبيعات مع إعطاء الأولوية لطلبات الحلفاء في أوروبا.
وأشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية تكثف جهودها لتحديد الحلول الفعالة التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا، وأحد مجالات التركيز هو أنظمة الدفاع الجوي التي تستخدم تقنية مكافحة الطائرات المسيرة.
ووفقا لرويترز، طلب البنتاغون مؤخرًا من صناعة الدفاع توفير أجهزة يمكن استخدامها لتعطيل أو إسقاط الطائرات بدون طيار، والتي يمكن أن تكون جاهزة للتسليم في غضون 120 يوما.
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