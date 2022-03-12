https://arabic.sputniknews.com/20220312/الجيش-الروسي-يدمر-مجموعة-طائرات-و79-منشأة-أوكرانية--1059814681.html
الجيش الروسي يدمر مجموعة طائرات و79 منشأة أوكرانية
الجيش الروسي يدمر مجموعة طائرات و79 منشأة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مجموعة طائرات أوكرانية بالإضافة إلى تدمير 79 منشأة تابعة للجيش الأوكراني. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T18:07+0000
2022-03-12T18:07+0000
2022-03-12T18:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان نشر اليوم: "خلال النهار، أسقطت المقاتلات الروسية والدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الروسية في الجو، طائرة هليكوبتر من طراز مي 24 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وثلاث طائرات دون طيار، بما في ذلك طائرة من نوع بيرقدار تي بي 2".وبين المتحدث أنه، في المجموع، "تم تعطيل 3593 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية".تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الدفاع-الروسية-تعلن-السيطرة-على-مناطق-جديدة-وإسقاط-عدة-طائرات-أوكرانية-1059812545.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يدمر مجموعة طائرات و79 منشأة أوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مجموعة طائرات أوكرانية بالإضافة إلى تدمير 79 منشأة تابعة للجيش الأوكراني.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان نشر اليوم: "خلال النهار، أسقطت المقاتلات الروسية والدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الروسية في الجو، طائرة هليكوبتر من طراز مي 24 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وثلاث طائرات دون طيار، بما في ذلك طائرة من نوع بيرقدار تي بي 2".
"ضربت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش والطائرات دون طيار 79 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك: أربعة مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، ونظامين للأسلحة المضادة للطائرات، وثلاثة قاذفات من نوع (MLRS)، ومحطة حرب إلكترونية واحدة، وستة مستودعات للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم و54 آلية قتالية".
اللواء إيغور كوناشينكوف
الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية
وبين المتحدث أنه، في المجموع، "تم تعطيل 3593 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية".
مشيرا إلى أنه تم تدمير "61 طائرة هليكوبتر، و 126 طائرة دون طيار، و1159 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و118 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و436 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، و973 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.