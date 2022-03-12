https://arabic.sputniknews.com/20220312/الجيش-الروسي-يوزع-أكثر-من-1600-طن-مساعدات-على-المواطنين-في-أوكرانيا-فيديو-1059790511.html
الجيش الروسي يوزع أكثر من 1600 طن مساعدات على المواطنين في أوكرانيا... فيديو
الجيش الروسي يوزع أكثر من 1600 طن مساعدات على المواطنين في أوكرانيا... فيديو
منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم بالفعل تسليم أكثر من 1600 طن من الأشياء الضرورية والأدوية والمنتجات إلى المواطنين في أوكرانيا، وتم تنفيذ أكثر من... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T07:26+0000
2022-03-12T07:26+0000
2022-03-12T07:26+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059658624_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_7367d946f811c6acdbe25d24d93fa45c.jpg
وحسب موقع "زفيزدا"، ترسل وزارة الدفاع الروسية كل يوم قوافل من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا حتى يحصل الناس على كل ما يحتاجون إليه.وتنظم وزارة الطوارئ الروسية عملية جمع وتوزيع الأشياء والمنتجات، بينما يتم تسليم المساعدات الإنسانية من قبل العسكريين الروس.وحتى الآن وزع الجيش الروسي بالفعل أكثر من 1600 طن من الأشياء الضرورية والأدوية والمواد الغذائية إلى سكان المناطق المتضررة في أوكرانيا.ونفذ العسكريون الروس أكثر من 200 عمل إنساني، منها 20 على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.وتؤكد وزارة الدفاع الروسية أن حجم المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا سوف يزداد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059658624_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_4a716896f04e07b732ce9f6893785adc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
الجيش الروسي يوزع أكثر من 1600 طن مساعدات على المواطنين في أوكرانيا... فيديو
تابعنا عبر
منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم بالفعل تسليم أكثر من 1600 طن من الأشياء الضرورية والأدوية والمنتجات إلى المواطنين في أوكرانيا، وتم تنفيذ أكثر من مئتي عمل إنساني.
وحسب موقع "زفيزدا"
، ترسل وزارة الدفاع الروسية كل يوم قوافل من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا حتى يحصل الناس على كل ما يحتاجون إليه.
وتنظم وزارة الطوارئ الروسية عملية جمع وتوزيع الأشياء والمنتجات، بينما يتم تسليم المساعدات الإنسانية من قبل العسكريين الروس.
وتشمل الشحنة، مواد غذائية ومياه شرب معبأة، وأدوية للمؤسسات الطبية وكذلك ملابس شتوية للأطفال والكبار.
وحتى الآن وزع الجيش الروسي
بالفعل أكثر من 1600 طن من الأشياء الضرورية والأدوية والمواد الغذائية إلى سكان المناطق المتضررة في أوكرانيا.
ونفذ العسكريون الروس أكثر من 200 عمل إنساني، منها 20 على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.
وتؤكد وزارة الدفاع الروسية أن حجم المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا سوف يزداد.