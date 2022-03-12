https://arabic.sputniknews.com/20220312/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-8-مسلحين-من-أنصار-الله-شمالي-تعز-1059788356.html

الجيش اليمني يعلن مقتل 8 مسلحين من "أنصار الله" شمالي تعز

الجيش اليمني يعلن مقتل 8 مسلحين من "أنصار الله" شمالي تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في تجدد المواجهات بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T02:23+0000

2022-03-12T02:23+0000

2022-03-12T02:23+0000

الحرب على اليمن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103690/66/1036906615_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_ce06a97e162205c8f96f753c87851c52.jpg

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، عن الجيش اليمني، إن "قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع للحوثيين شمال مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل 8 من عناصرهم بينهم قناص كان متمترساً في عمارة الكباب بشارع الاربعين، وإصابة آخرين".وأشارت إلى "استهداف طيران التحالف مواقع للحوثيين في منطقة المدرجات بمنطقة غراب غرب مدينة تعز".من جهة ثانية، قالت جماعة الحوثيين عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن غارة على منطقة الضباب [غرب تعز]".ومطلع الشهر الجاري، أعلن رئيس أركان الجيش في محور تعز، العميد عبدالعزيز المجيدي، مقتل وإصابة 25 مسلحاً من الحوثيين، وإحراق عربة (بي إم بي) واعطاب دبابة وآليتين عسكريتين تابعة لهم، إثر صد هجوم للجماعة في جبهة الأربعين شمال تعز.وفي 25 فبراير الماضي، أعلن الجيش اليمني إحراز تقدم ميداني إثر هجوم لقواته على مواقع لجماعة الحوثيين شرق مدينة تعز، قال إنه أدى إلى مقتل وإصابة 30 مسلحاً من الجماعة وتدمير دبابة وعربة، إضافة إلى إسقاط طائرة مُسيرة.وتكتسب محافظة تعز التي تتقاسم القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، السيطرة على مناطقها، أهميةً استراتيجيةً لموقعها على ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى مضيق باب المندب أحد أهم الطرق البحرية الإستراتيجية في العالم.والقتال في محافظة تعز يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220306/الجيش-اليمني-يسيطر-على-مواقع-لـ-أنصار-الله-في-صعدة-1059555185.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الحرب على اليمن