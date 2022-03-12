https://arabic.sputniknews.com/20220312/الحكومة-الإثيوبية-تتوعد-بالرد-بعد-توثيق-حرق-مدنيين-أحياء-1059797104.html
الحكومة الإثيوبية تتوعد بالرد بعد توثيق حرق مدنيين أحياء
الحكومة الإثيوبية تتوعد بالرد بعد توثيق حرق مدنيين أحياء
توعدت الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، بإنها ستتخذ إجراءات ضد الجناة بعد ظهور مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مسلحين بعضهم يرتدي زيا عسكريا يحرقون... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T11:05+0000
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ونقلت رويترز ما ذكرته الحكومية الإثيوبية في بيان على صفحتها على فيسبوك عن أن الحادث وقع في منطقة أيزيد كيبيلي بمنطقة ميتيكل في مدينة بني شنقول-جوموز، وهو موقع يتكرر فيه العنف العرقي منذ أكثر من عام قتل فيه مئات المدنيين.وتابع البيان: "بغض النظر عن أصلهم أو هويتهم، ستتخذ الحكومة إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن هذا العمل الخطير واللاإنساني".واتهمت لجنة حقوقية عينتها الحكومة الإثيوبية، أمس الجمعة، جميع أطراف الصراع الذي شهدته البلاد مؤخرا بإعدام ما لا يقل عن 749 مدنيا.ونقلت رويترز عن اللجنة قولها بأن 749 لقوا حتفهم في القتال في شمال إثيوبيا منذ يوليو/ تموز من العام الماضي بما في ذلك عمليات قتل بلا محاكمات قامت بها جميع الأطراف المتورطة في الصراع.وأوضحت اللجنة الحقوقية إن انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها "قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، داعية إلى إجراء تحقيق جنائي محايد ونزيه.وأضاف تقرير صادر عن اللجنة أن جميع أطراف النزاع ارتكبوا جرائم قتل خارج نطاق القانون للمدنيين في منطقتي عفار وأمهرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الحكومة الإثيوبية تتوعد بالرد بعد توثيق حرق مدنيين أحياء
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توعدت الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، بإنها ستتخذ إجراءات ضد الجناة بعد ظهور مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مسلحين بعضهم يرتدي زيا عسكريا يحرقون مدنيين حتى الموت في غرب البلاد.
ونقلت رويترز ما ذكرته الحكومية الإثيوبية في بيان على صفحتها على فيسبوك عن أن الحادث وقع في منطقة أيزيد كيبيلي بمنطقة ميتيكل في مدينة بني شنقول-جوموز، وهو موقع يتكرر فيه العنف العرقي منذ أكثر من عام قتل فيه مئات المدنيين.
وقال البيان: "تم مؤخرا ارتكاب عمل مروع وغير إنساني تم توثيقه في فيديو مروع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم حرق مدنيين أبرياء حتى الموت"، إلا أن البيان لم يذكر وقت وقوع تلك الجريمة أو المسؤولين عنها.
وتابع البيان: "بغض النظر عن أصلهم أو هويتهم، ستتخذ الحكومة إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن هذا العمل الخطير واللاإنساني".
واتهمت لجنة حقوقية عينتها الحكومة الإثيوبية
، أمس الجمعة، جميع أطراف الصراع الذي شهدته البلاد مؤخرا بإعدام ما لا يقل عن 749 مدنيا.
ونقلت رويترز عن اللجنة قولها بأن 749 لقوا حتفهم في القتال في شمال إثيوبيا منذ يوليو/ تموز من العام الماضي بما في ذلك عمليات قتل بلا محاكمات قامت بها جميع الأطراف المتورطة في الصراع.
وأوضحت اللجنة الحقوقية إن انتهاكات حقوق الإنسان
التي وثقتها "قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، داعية إلى إجراء تحقيق جنائي محايد ونزيه.
وأضاف تقرير صادر عن اللجنة أن جميع أطراف النزاع ارتكبوا جرائم قتل خارج نطاق القانون للمدنيين في منطقتي عفار وأمهرة.