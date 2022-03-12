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الحكومة المصرية تنفي المساس بالسلع الأساسية المدرجة في الدعم
الحكومة المصرية تنفي المساس بالسلع الأساسية المدرجة في الدعم
نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء عن تغيير بعض السلع الأساسية المدرجة ف يالدعم على بطاقات التموين. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T10:30+0000
2022-03-12T10:30+0000
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وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد أنه لا صحة لتغيير السلع المدرجة على بطاقات التموين بسبب نقص المعروض.وأوضح البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، "والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي دون تغييرها، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي".وأشار البيان إلى "توافر مخزون استراتيجي لهذه السلع يكفي لعدة أشهر مقبلة"، لافتا إلى أن "معارض أهلا رمضان سيتم إطلاقها في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان".وقال إن "نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 40% عن شهر مارس الجاري، حيث تتوافر 27 سلعة ‏بمخازن شركتي الجملة العامة والمصرية، والتي تصل إلى حوالي 1500 مخزن، مع ضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالي 4 ألاف طن سكر / يوم، و3 ‏ألاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة ‏زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وكذلك الأرز بالإضافة إلى ‏السلع الأخرى التي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية"، على حد تعبير البيان.
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أخبار مصر الآن

الحكومة المصرية تنفي المساس بالسلع الأساسية المدرجة في الدعم

10:30 GMT 12.03.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء عن تغيير بعض السلع الأساسية المدرجة ف يالدعم على بطاقات التموين.
وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد أنه لا صحة لتغيير السلع المدرجة على بطاقات التموين بسبب نقص المعروض.
وأوضح البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، "والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي دون تغييرها، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي".
وأشار البيان إلى "توافر مخزون استراتيجي لهذه السلع يكفي لعدة أشهر مقبلة"، لافتا إلى أن "معارض أهلا رمضان سيتم إطلاقها في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان".

وأوضح البيان أن وزارة التموين أكدت "شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها".

وقال إن "نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 40% عن شهر مارس الجاري، حيث تتوافر 27 سلعة ‏بمخازن شركتي الجملة العامة والمصرية، والتي تصل إلى حوالي 1500 مخزن، مع ضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالي 4 ألاف طن سكر / يوم، و3 ‏ألاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة ‏زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وكذلك الأرز بالإضافة إلى ‏السلع الأخرى التي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية"، على حد تعبير البيان.
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