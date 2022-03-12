https://arabic.sputniknews.com/20220312/الخارجية-الروسية-الإعلان-عن-قوائم-العقوبات-الشخصية-ضد-أمريكا-والغرب-قريبا-1059795696.html

الخارجية الروسية: الإعلان عن قوائم العقوبات الشخصية ضد أمريكا والغرب قريبا

الخارجية الروسية: الإعلان عن قوائم العقوبات الشخصية ضد أمريكا والغرب قريبا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن قوائم العقوبات الشخصية ضد الولايات المتحدة الأمريكية والغرب سيتم الإعلان عنها قريبًا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T10:27+0000

2022-03-12T10:27+0000

2022-03-12T11:03+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

الخارجية الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف خلال مقابلة مع القناة الأولى الروسية، ردا على سؤال حول قوائم الأشخاص الذين سيخضعون للعقوبات الروسية: "القوائم جاهزة. نحن نقوم بهذا. هذا جزء كبير من العمل اليومي. من المحتمل أن يكون التركيز على كيفية الاستجابة للعقوبات وعلى نطاقها أمرًا خاطئًا".وتابع ريابكوف "لقد بذلنا أخطر الجهود للحفاظ على بنية الأمن الأوروبي وضمانها دون الانهيار، والتي نشأت نتيجة الخط الإجرامي غير المسؤول تمامًا الذي اتبعه النظام الحالي في كييف والقائمون عليه في الغرب".وأضاف ريابكوف: ""لا يمكنني أن أقول إن المقترحات [الروسية بشأن الضمانات الأمنية]، التي ذكرتها، لا تزال سارية، ومع ذلك، فقد تغير التكوين تماما، والآن أصبح الوضع مختلفا بشكل جذري، وأصبحت المسألة المطروحة الآن هي، ضمان تحقيق الأهداف التي حددتها قيادتنا للعملية العسكرية الخاصة، حيث تم التعبير عن هذه الأهداف مرارا وتكرارا، وهي معروفة جيدا".هذا وفرضت الدول الغربية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عقوبات جديدة ضد روسيا، وهي التالية منذ عام 2014. وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا. وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي المصالح الروسية.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

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