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الداخلية السعودية تنفذ حكم الإعدام على بعض الأشخاص عقب صدور أحكام بثبوت الإدانة
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الداخلية-السعودية-تنفذ-حكم-الإعدام-على-بعض-الأشخاص-عقب-صدور-أحكام-بثبوت-الإدانة-1059802617.html
الداخلية السعودية تنفذ حكم الإعدام على بعض الأشخاص عقب صدور أحكام بثبوت الإدانة
الداخلية السعودية تنفذ حكم الإعدام على بعض الأشخاص عقب صدور أحكام بثبوت الإدانة
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، "تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى". 12.03.2022, سبوتنيك عربي
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الداخلية السعودية تنفذ حكم الإعدام على بعض الأشخاص عقب صدور أحكام بثبوت الإدانة

12:58 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 13:04 GMT 12.03.2022)
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، "تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".
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