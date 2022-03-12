https://arabic.sputniknews.com/20220312/الداخلية-المصرية-تعلن-تنفيذ-469-ألف-حكم-قضائي-خلال-أسبوع-1059823110.html
الداخلية المصرية تعلن تنفيذ 469 ألف حكم قضائي خلال أسبوع
الداخلية المصرية تعلن تنفيذ 469 ألف حكم قضائي خلال أسبوع
أعلنت وزارة الداخلية، في مصر، أنها تمكنت خلال أسبوع واحد تنفيذ أكثر من 469 ألف حكم قضائي. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T21:45+0000
2022-03-12T21:45+0000
2022-03-12T21:45+0000
مصر
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وقالت الوزارة في بيان، نشرته "بوابة الأهرام" إنها وجهت على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، "لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية".وأكدت الوزارة أنها اتخذت "الإجراءات القانونية اللازمة"، ووعدت بأن تواصل أجهزة الوزارة توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الداخلية المصرية تعلن تنفيذ 469 ألف حكم قضائي خلال أسبوع
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أعلنت وزارة الداخلية، في مصر، أنها تمكنت خلال أسبوع واحد تنفيذ أكثر من 469 ألف حكم قضائي.
وقالت الوزارة في بيان، نشرته "بوابة الأهرام"
إنها وجهت على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، "لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية".
وأشارت إلى أن هذه الجهود "أسفرت (...) خلال أسبوع عن ضبط تشكيلات عصابية وقضايا متنوعة"، ولفتت إلى أنه "فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 469 ألفا و968 حكما قضائيا بإجمالى 33896 محكوما عليه".
وأكدت الوزارة أنها اتخذت "الإجراءات القانونية اللازمة"، ووعدت بأن تواصل أجهزة الوزارة توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.