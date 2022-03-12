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الداخلية المصرية تعلن تنفيذ 469 ألف حكم قضائي خلال أسبوع
الداخلية المصرية تعلن تنفيذ 469 ألف حكم قضائي خلال أسبوع
أعلنت وزارة الداخلية، في مصر، أنها تمكنت خلال أسبوع واحد تنفيذ أكثر من 469 ألف حكم قضائي. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T21:45+0000
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وقالت الوزارة في بيان، نشرته "بوابة الأهرام" إنها وجهت على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، "لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية".وأكدت الوزارة أنها اتخذت "الإجراءات القانونية اللازمة"، ووعدت بأن تواصل أجهزة الوزارة توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
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الداخلية المصرية تعلن تنفيذ 469 ألف حكم قضائي خلال أسبوع

21:45 GMT 12.03.2022
© AP Photo / Amr Nabilأفراد من الشرطة المصرية
أفراد من الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت وزارة الداخلية، في مصر، أنها تمكنت خلال أسبوع واحد تنفيذ أكثر من 469 ألف حكم قضائي.
وقالت الوزارة في بيان، نشرته "بوابة الأهرام" إنها وجهت على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، "لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية".
وأشارت إلى أن هذه الجهود "أسفرت (...) خلال أسبوع عن ضبط تشكيلات عصابية وقضايا متنوعة"، ولفتت إلى أنه "فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 469 ألفا و968 حكما قضائيا بإجمالى 33896 محكوما عليه".
وأكدت الوزارة أنها اتخذت "الإجراءات القانونية اللازمة"، ووعدت بأن تواصل أجهزة الوزارة توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
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