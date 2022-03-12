https://arabic.sputniknews.com/20220312/الدبيبة-الانتخابات-هي-السبيل-الوحيد-لإنهاء-المؤسسات-القائمة-1059819943.html
الدبيبة: الانتخابات هي السبيل الوحيد لإنهاء المؤسسات القائمة
الدبيبة: الانتخابات هي السبيل الوحيد لإنهاء المؤسسات القائمة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لإنهاء المؤسسات القائمة ومنها حكومته. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T20:35+0000
2022-03-12T20:35+0000
2022-03-12T20:35+0000
أخبار ليبيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الدبيبة في تغريدة على "تويتر"، مساء اليوم السبت، " لا هم لي اليوم إلا العمل الجاد للانتخابات، والتي بها تنتهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومة الوحدة".واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن "أي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي".وانتقد ما وصفه بـمحاولات "التشويش وبث أخبار مزيفة"، عقب أنباء عن لقاء مزمع بينه وبين باشاغا في تركيا لبحث تسليم السلطة.وتبدو تصريحات الدبيبة رفضا جديدا لتسليم السلطة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا التي تحظى بدعم البرلمان.يذكر أن تأجيل الانتخابات في ليبيا، التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدى إلى تعميق الانقسامات والأزمات في البلاد.وصوت البرلمان الليبي، في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة؛ وأدت الحكومة، عقب ذلك، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.غير أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة؛ متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.كما رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أيضا، قرار البرلمان؛ مشيرا إلى أن القرار يعد مخالفة للاتفاق السياسي.وحتى اللحظة، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
الدبيبة: الانتخابات هي السبيل الوحيد لإنهاء المؤسسات القائمة
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لإنهاء المؤسسات القائمة ومنها حكومته.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الدبيبة في تغريدة على "تويتر"، مساء اليوم السبت، " لا هم لي اليوم إلا العمل الجاد للانتخابات، والتي بها تنتهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومة الوحدة".
واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية
أن "أي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي".
وانتقد ما وصفه بـمحاولات "التشويش وبث أخبار مزيفة"، عقب أنباء عن لقاء مزمع بينه وبين باشاغا في تركيا لبحث تسليم السلطة.
وتبدو تصريحات الدبيبة رفضا جديدا لتسليم السلطة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا التي تحظى بدعم البرلمان.
يذكر أن تأجيل الانتخابات في ليبيا، التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدى إلى تعميق الانقسامات والأزمات في البلاد.
وصوت البرلمان الليبي، في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة؛ وأدت الحكومة، عقب ذلك، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.
غير أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة؛ متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
كما رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أيضا، قرار البرلمان؛ مشيرا إلى أن القرار يعد مخالفة للاتفاق السياسي.
وحتى اللحظة، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.