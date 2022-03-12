https://arabic.sputniknews.com/20220312/الدفاع-الجورجية-مناورات-مشتركة-مع-الناتو-في-الأسابيع-المقبلة-1059795399.html
الدفاع الجورجية: مناورات مشتركة مع الناتو في الأسابيع المقبلة
الدفاع الجورجية: مناورات مشتركة مع الناتو في الأسابيع المقبلة
أعلنت وزارة الدفاع الجورجية، اليوم السبت، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيجري مناورات عسكرية مع القوات العسكرية في الأسابيع المقبلة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T10:14+0000
2022-03-12T10:14+0000
2022-03-12T10:14+0000
العالم
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ونشرت وزارة الدفاع الجورجية بيانا رسميا قالت فيه "من 20 مارس/آذار إلى 25 منه ستجري قوات الدفاع الجورجية تدريبات بالتنسيق مع الناتو، تدريبات ومناورات عسكرية على أراضينا في مركز التدريب والتقييم المشترك بين جورجيا والناتو"وأضاف البيان: أن الغرض من التمرينات هو تحسين مهارات تخطيط العمليات وتبادل الخبرات والذي سيؤدي حتما إلى زيادة تماسك أعمال الأفراد العسكريين من مختلف البلدان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع الجورجية: مناورات مشتركة مع الناتو في الأسابيع المقبلة
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أعلنت وزارة الدفاع الجورجية، اليوم السبت، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيجري مناورات عسكرية مع القوات العسكرية في الأسابيع المقبلة.
ونشرت وزارة الدفاع الجورجية بيانا رسميا قالت فيه "من 20 مارس/آذار إلى 25 منه ستجري قوات الدفاع الجورجية تدريبات بالتنسيق مع الناتو، تدريبات ومناورات عسكرية على أراضينا في مركز التدريب والتقييم المشترك بين جورجيا والناتو"
وأضاف البيان: أن الغرض من التمرينات هو تحسين مهارات تخطيط العمليات وتبادل الخبرات والذي سيؤدي حتما إلى زيادة تماسك أعمال الأفراد العسكريين من مختلف البلدان".