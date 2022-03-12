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الدفاع الجورجية: مناورات مشتركة مع الناتو في الأسابيع المقبلة
الدفاع الجورجية: مناورات مشتركة مع الناتو في الأسابيع المقبلة
أعلنت وزارة الدفاع الجورجية، اليوم السبت، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيجري مناورات عسكرية مع القوات العسكرية في الأسابيع المقبلة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
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ونشرت وزارة الدفاع الجورجية بيانا رسميا قالت فيه "من 20 مارس/آذار إلى 25 منه ستجري قوات الدفاع الجورجية تدريبات بالتنسيق مع الناتو، تدريبات ومناورات عسكرية على أراضينا في مركز التدريب والتقييم المشترك بين جورجيا والناتو"وأضاف البيان: أن الغرض من التمرينات هو تحسين مهارات تخطيط العمليات وتبادل الخبرات والذي سيؤدي حتما إلى زيادة تماسك أعمال الأفراد العسكريين من مختلف البلدان".
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الدفاع الجورجية: مناورات مشتركة مع الناتو في الأسابيع المقبلة

10:14 GMT 12.03.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الأمريكي في بولندا، 19 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الأمريكي في بولندا، 19 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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أعلنت وزارة الدفاع الجورجية، اليوم السبت، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيجري مناورات عسكرية مع القوات العسكرية في الأسابيع المقبلة.
ونشرت وزارة الدفاع الجورجية بيانا رسميا قالت فيه "من 20 مارس/آذار إلى 25 منه ستجري قوات الدفاع الجورجية تدريبات بالتنسيق مع الناتو، تدريبات ومناورات عسكرية على أراضينا في مركز التدريب والتقييم المشترك بين جورجيا والناتو"
وأضاف البيان: أن الغرض من التمرينات هو تحسين مهارات تخطيط العمليات وتبادل الخبرات والذي سيؤدي حتما إلى زيادة تماسك أعمال الأفراد العسكريين من مختلف البلدان".
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