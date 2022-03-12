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الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على مناطق سكنية جديدة، وإسقاط عدد من المقاتلات الأوكرانية. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T16:39+0000
2022-03-12T16:39+0000
2022-03-12T17:09+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن مجموعات تابعة لقوات جمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية، تواصل التقدم ووصلت إلى مناطق جديدة وحررت عدة مناطق سكنية.وتابع المتحدث: "سيطرت مجموعة من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على مستوطنات الشباب وفوزغوري وسيطرت على الجزء الجنوبي ووسط مدينة بوباسنايا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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https://arabic.sputniknews.com/20220312/تغطية-مباشرة-اليوم-السابع-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059789235.html
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العالم, روسيا
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
16:39 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 17:09 GMT 12.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على مناطق سكنية جديدة، وإسقاط عدد من المقاتلات الأوكرانية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن مجموعات تابعة لقوات جمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية، تواصل التقدم ووصلت إلى مناطق جديدة وحررت عدة مناطق سكنية.
"واصلت القوات المسلحة الروسية هجومها على جبهة واسعة، وفرضت سيطرتها على مناطق سكنية؛ نوفواندريفكا وكيريلوفكا ووصلت إلى خط نوفومايورسكوي - بافلوفكا - نيكولسكوي - فلاديميروفكا - بلاغوداتنو. وكان التقدم المنجز اليوم لمسافة 12 كيلومترا".
وتابع المتحدث: "سيطرت مجموعة من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على مستوطنات الشباب وفوزغوري وسيطرت على الجزء الجنوبي ووسط مدينة بوباسنايا".
وأشار المتحدث إلى أن "المفارز المتقدمة لقوات لوغانسك الشعبية وصلت إلى ضواحي مدينة سيفيرودونيتسك".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.