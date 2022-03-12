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الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الدفاع-الروسية-تعلن-السيطرة-على-مناطق-جديدة-وإسقاط-عدة-طائرات-أوكرانية-1059812545.html
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على مناطق سكنية جديدة، وإسقاط عدد من المقاتلات الأوكرانية. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T16:39+0000
2022-03-12T17:09+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن مجموعات تابعة لقوات جمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية، تواصل التقدم ووصلت إلى مناطق جديدة وحررت عدة مناطق سكنية.وتابع المتحدث: "سيطرت مجموعة من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على مستوطنات الشباب وفوزغوري وسيطرت على الجزء الجنوبي ووسط مدينة بوباسنايا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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https://arabic.sputniknews.com/20220312/تغطية-مباشرة-اليوم-السابع-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059789235.html
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العالم, روسيا

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية

16:39 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 17:09 GMT 12.03.2022)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصوررتل شاحنات للقوات المسلحة الترددية وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022
رتل شاحنات للقوات المسلحة الترددية وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على مناطق سكنية جديدة، وإسقاط عدد من المقاتلات الأوكرانية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن مجموعات تابعة لقوات جمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية، تواصل التقدم ووصلت إلى مناطق جديدة وحررت عدة مناطق سكنية.
"واصلت القوات المسلحة الروسية هجومها على جبهة واسعة، وفرضت سيطرتها على مناطق سكنية؛ نوفواندريفكا وكيريلوفكا ووصلت إلى خط نوفومايورسكوي - بافلوفكا - نيكولسكوي - فلاديميروفكا - بلاغوداتنو. وكان التقدم المنجز اليوم لمسافة 12 كيلومترا".
وتابع المتحدث: "سيطرت مجموعة من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على مستوطنات الشباب وفوزغوري وسيطرت على الجزء الجنوبي ووسط مدينة بوباسنايا".
قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، الأرجنتين، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - الرئيس فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون في قمة G20 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
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13:49 GMT

وأشار المتحدث إلى أن "المفارز المتقدمة لقوات لوغانسك الشعبية وصلت إلى ضواحي مدينة سيفيرودونيتسك".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

قوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
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16:17 GMT
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:17 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
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