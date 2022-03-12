https://arabic.sputniknews.com/20220312/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-فيديو-لقيام-مروحيات-تابعة-لها-بتدمير-قافلة-عسكرية-أوكرانية-1059789393.html
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لقيام مروحيات تابعة لها بتدمير قافلة عسكرية أوكرانية
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لقيام مروحيات تابعة لها بتدمير قافلة عسكرية أوكرانية
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير قافلة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة مروحيات هجومية روسية من طراز " كا 52". 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T06:32+0000
2022-03-12T06:32+0000
2022-03-12T06:32+0000
رصد عسكري
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وأظهر الفيديو عدد من طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "كا 52" التابعة للقوات الجوية الروسية تقوم بتدمير قافلة عسكرية تضم مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. ونُفذت الضربات الجوية على ارتفاعات منخفضة جدا، وذلك بعد إقلاع أربع مروحيات روسية من طراز "كا 52" مزودة بصواريخ موجهة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لقيام مروحيات تابعة لها بتدمير قافلة عسكرية أوكرانية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير قافلة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة مروحيات هجومية روسية من طراز " كا 52".
وأظهر الفيديو عدد من طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "كا 52" التابعة للقوات الجوية الروسية تقوم بتدمير قافلة عسكرية تضم مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ونُفذت الضربات الجوية على ارتفاعات منخفضة جدا، وذلك بعد إقلاع أربع مروحيات روسية من طراز "كا 52" مزودة بصواريخ موجهة.