https://arabic.sputniknews.com/20220312/الزراعة-المصريةالإنتاج-المتوقع-من-القمح-في-العام-الحالي-سيبلغ-10-ملايين-طن--1059796598.html
الزراعة المصرية: الإنتاج المتوقع من القمح في العام الحالي سيبلغ 10 ملايين طن
الزراعة المصرية: الإنتاج المتوقع من القمح في العام الحالي سيبلغ 10 ملايين طن
أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج محصول القمح في العام الحالي 10 ملايين طن. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T10:49+0000
2022-03-12T10:49+0000
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وحسب بيان الوزارة، فإن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي 3 ملايين و659 ألف فدان.وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن "الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة ثمانية أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلي، في أبريل المقبل".وأوضحت أنها بدأت بالفعل فتح أسواق خارجية لاستيراد القمح بخلاف روسيا وأوكرانيا.وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، وتحصل على أغلب احتياجاتها منه من روسيا وأوكرانيا، وأدى ارتفاع سعر القمح عالميا، جراء الحرب، إلى ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم من الدولة، فيما يتوقع مراقبون اتجاه الدولة لخفض الدعم على الخبز.
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الزراعة المصرية: الإنتاج المتوقع من القمح في العام الحالي سيبلغ 10 ملايين طن
10:49 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 12.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج محصول القمح في العام الحالي 10 ملايين طن.
وحسب بيان الوزارة، فإن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح
على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي 3 ملايين و659 ألف فدان.
وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي إنتاجية المحصول هذا الموسم حوالي 10 ملايين طن.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن "الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة ثمانية أشهر
، بعد توريد الإنتاج المحلي، في أبريل المقبل".
وأوضحت أنها بدأت بالفعل فتح أسواق خارجية لاستيراد القمح بخلاف روسيا وأوكرانيا.
وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، وتحصل على أغلب احتياجاتها منه من روسيا وأوكرانيا، وأدى ارتفاع سعر القمح عالميا
، جراء الحرب، إلى ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم من الدولة، فيما يتوقع مراقبون اتجاه الدولة لخفض الدعم على الخبز.