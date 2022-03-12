عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الزراعة-المصريةالإنتاج-المتوقع-من-القمح-في-العام-الحالي-سيبلغ-10-ملايين-طن--1059796598.html
الزراعة المصرية: الإنتاج المتوقع من القمح في العام الحالي سيبلغ 10 ملايين طن
الزراعة المصرية: الإنتاج المتوقع من القمح في العام الحالي سيبلغ 10 ملايين طن
أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج محصول القمح في العام الحالي 10 ملايين طن. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T10:49+0000
2022-03-12T10:50+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048678243_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_abf329b80c49c2ad47151f2e30ea54b6.jpg
وحسب بيان الوزارة، فإن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي 3 ملايين و659 ألف فدان.وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن "الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة ثمانية أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلي، في أبريل المقبل".وأوضحت أنها بدأت بالفعل فتح أسواق خارجية لاستيراد القمح بخلاف روسيا وأوكرانيا.وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، وتحصل على أغلب احتياجاتها منه من روسيا وأوكرانيا، وأدى ارتفاع سعر القمح عالميا، جراء الحرب، إلى ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم من الدولة، فيما يتوقع مراقبون اتجاه الدولة لخفض الدعم على الخبز.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048678243_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_50056642651852f682eee1e22351a37f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن

الزراعة المصرية: الإنتاج المتوقع من القمح في العام الحالي سيبلغ 10 ملايين طن

10:49 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 12.03.2022)
© Sputnik . S.khatabانطلاق موسم حصاد القمح في مصر
انطلاق موسم حصاد القمح في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . S.khatab
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج محصول القمح في العام الحالي 10 ملايين طن.
وحسب بيان الوزارة، فإن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي 3 ملايين و659 ألف فدان.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي إنتاجية المحصول هذا الموسم حوالي 10 ملايين طن.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن "الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة ثمانية أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلي، في أبريل المقبل".
وأوضحت أنها بدأت بالفعل فتح أسواق خارجية لاستيراد القمح بخلاف روسيا وأوكرانيا.
وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، وتحصل على أغلب احتياجاتها منه من روسيا وأوكرانيا، وأدى ارتفاع سعر القمح عالميا، جراء الحرب، إلى ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم من الدولة، فيما يتوقع مراقبون اتجاه الدولة لخفض الدعم على الخبز.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:28 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала